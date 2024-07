Jesús se fue con 18 años de vacaciones a un pueblo de Cáceres con amigos y vivió una pesadilla: "Imprudente"

El verano es una temporada llena de alegría y diversión, en la que no queda otro remedio que refrescarnos en playas, piscinas y ríos. Sin embargo, tras estas actividades estivales se encuentra un peligro. Si no, que se lo digan a Jesús. Le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles la historia que le cambió la vida para siempre.

Las vacaciones son un momento para olvidarse de situaciones vividas durante el año. Un salto al agua puede parecer un gesto simple, un momento de liberación, un instante de adrenalina pura. Sin embargo, es esencial recordar que el agua es un medio diferente y entrar en ella de forma imprudente puede tener consecuencias serias.

Las zambullidas, sin tener experiencia, ni una técnica adecuada para saltar desde determinada altura en lugares donde se desconoce la profundidad, es, desafortunadamente, relativamente frecuente. Solo hay que remitirse a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en el que destaca la cifra del centenar de españoles que acaban cada año en silla de ruedas.

La imprudencia es el factor determinante en estos accidentes debido a que se producen a causa de saltos al mar, ríos o pozas sin que se haya verificado previamente la profundidad existente. Existe una sensación generalizada de falsa seguridad en el agua. Así es como se llega a una situación como la de Jesús.

Jesús

Todos los que han vivido su juventud son conscientes de las imprudencias que se cometen. En muchas ocasiones, pasan sin pena ni gloria, como una anécdota más, pero la de Jesús tuvo unas consecuencias nefastas. Seguramente ahora sea el viaje que nunca quiso hacer, pero más bien tenga que ver con la decisión que nunca quiso tomar.

"Yo tuve el accidente con 18 años, era verano y me fui con unos amigos de vacaciones a Madrigal de la Vera en Cáceres, a unas pozas naturales que hay", comienza a relatar, "me tiré de cabeza, no vi bien el fondo, las piedras que había, y choqué contra una piedra de cabeza y tuve una lesión medular".

En concreto, lo que sufrió Jesús fue una lesión medular c5: "Es una tetraplejia, fue una lesión medular completa y desde entonces estoy en silla de ruedas". "¿Cómo recuerdas aquel día?", le cuestiona Carlos Moreno 'El Pulpo', interesado en saber cómo se produjo esa situación que cambió para siempre su vida.

"No lo recuerdo con miedo", reconoce Jesús, "fue un accidente que pasó, una experiencia mala, evidentemente": "En aquella época, quizá no había tanta información y no éramos tan conscientes. Era joven, tenía 18 años, imprudente, quizá. Hombre, no es un grato recuerdo, pero bueno, salimos adelante".

Vivió una pesadilla

Carlos Moreno 'El Pulpo' también quería saber cuánto tiempo estuvo ingresado y cómo fueron todos los trabajos de rehabilitación posteriores: "Lo digo más que nada porque ponte también en la piel, Jesús, de la gente que estará ahora mismo flipando según estás contándonos tu testimonio".

Audio

"La verdad es que fue un accidente bastante traumático", sentencia, "quedé inconsciente, me abrí la cabeza, aparte de la lesión medular: "Estuve como un mes o así en la UVI y luego estuve en Toledo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos, como nueve o diez meses ingresado. Toda la fase de recuperación y demás, entre todo, estuve como un año ingresado".