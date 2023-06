¿Un inicio de verano pasado por agua?: Una meteoróloga pronostica si las lluvias pueden llegar a julio

En un país en el que la reserva hidrológica está al 47,5% y los veranos son cada vez más tórridos, la lluvia debería ser considerada buen tiempo. El hecho de que siga lloviendo y que la llegada del calor se retrase, también debería de ser una excelente noticia. Pero la sensación con las lluvias que están cayendo en junio es que son anómalas. Esta palabra se repite, cada vez más, cuando hablamos de fenómenos atmosféricos. Pero, ¿seguiremos utilizando esta expresión el próximo mes de julio en España? ¿Habrá un inicio de verano normal? En 'Poniendo las Calles' se acercan a este momento.

Una potente borrasca típica del invierno en pleno junio, ya iniciado el verano meteorológico, marca los últimos días. Óscar nos está dejando ahora, en cuestión de días, toda la lluvia que no ha caído en meses. Además, ha llegado después de otras dos borrascas. Aunque esta es mucho más profunda y potente. En estas fechas deberíamos estar ya con un tiempo anticiclónico, más cercano al verano que a la primavera. Pero también se habla de vientos muy fuertes, insólitos para la altura del año en la que estamos.

Lo que está claro es que estamos asistiendo continuamente a fenómenos extremos de todos los ámbitos en un espacio de tiempo muy corto. El chubasquero y el paraguas no van a sobrar las próximas semanas. Después de que en gran parte de España llevábamos meses suplicando al cielo que trajera lluvia porque los campos se secaban y nuestros embalses se vaciaban, ahora la queja está en que el verano podría atrasarse, ya que la llegada de borrascas no va a cesar. Respecto a las temperaturas, está previsto que sigan por debajo de la media.

¿Lloverá en julio tanto como lo está haciendo en junio?

Había algunos preocupados por el hecho de que tuvieran que perder las vacaciones de julio por las elecciones. Eso se resolvió en cuanto la Junta Electoral Central aprobó nuevas excusas para no ser miembro de mesa. Si ese día coincide con un viaje o estancia vacacional, que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, es decir, antes del 29 de mayo, podrán ausentarse sin riesgo a ser multado. Ahora, esos mismos que no dormían por esta posibilidad, no lo hacen por la posibilidad de que les llueva durante todo ese período. Mar Gómez da una primera aproximación en 'Poniendo las Calles'.

De haberse dado esta situación en octubre, noviembre o diciembre, estaríamos hablando de un temporal de lluvias colosal, el cual disfrutaremos de una manera más ligera por encontrarnos en el primer mes del verano meteorológico. Aun así, hay que alegrarse, porque estas lluvias supondrán un nuevo refrescamiento para el campo antes de que llegue el tórrido verano y su inaplazable sequía pluviométrica. Los meteorólogos, en cualquier caso, señalan que la época de transición hacia El Niño y las anomalías de temperatura del agua del Atlántico y Mediterráneo, provocan alteraciones en los patrones.

