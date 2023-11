Hacer tu discurso de padrino de boda con inteligencia artificial: "Le cuentas tus vivencias con los novios"

Como cada semana este martes ha estado en 'Poniendo Las Calles' Juan Diego Polo ingeniero de telecomunicaciones y responsable de la página web wwwhatsnew.com

Ha hablado de las últimas noticias en tecnología, lo que se le pasa por la cabeza a Elon Musk, de las novedades de whatsaap y de inteligencia artificial.

"Elon Musk es un genio raro, bueno, como todos los genios tienen sus cosas raras, es difícil entender todo lo que pasa por su cabeza pero si lo que hace funciona pues debe de estar bien", así lo ha contado Juan Diego Polo en 'Poniendo Las Calles'.





Audio Hablando de inteligencia artificial, no para de crecer en contenido y el propio Juan Diego Polo ha escrito un contenido con el paso a paso de crear cómics usando Chat Gpt pero cómo se puede avanzar tanto en tan poco tiempo: "Chat Gpt empezó solamente con texto y hace año y poco que revolucionó los sectores pero entró en el sistema de creación de imágenes hace pocas semanas y ahora podemos crear prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, podemos decirle que vaya creando viñetas de un cómic y le podemos ir dando pistas para que mantenga la misma línea dentro de todas las imágenes de manera que el personaje que aparezca sea el mismo... De forma que podamos decirle todo lo que queremos, poco a poco ir dándole detalles para que vaya creando las viñetas de nuestro cómic y hay muchísimo trabajo que se está llevando a cabo, personas de todo el mundo que no saben dibujar pero tienen buenas ideas y Chat Gpt les ayuda", así lo ha contado el ingeniero de telecomunicaciones.

Ahora mismo hay secciones como por ejemplo, podemos mandarle un documento e ir haciéndole preguntas, el propio Juan Diego Polo lo hace, sube un estudio científico a Chat Gpt y le va haciendo preguntas sobre el estudio, hay otro estudio que puede realizar Chat Gpt que es muy interesante y útil tanto en el trabajo como en el mundo educativo.

¿Podría peligrar la industria del cine debido a los avances de la inteligencia artificial?

A medida que va evolucionando nos damos cuenta que esto ha venido para quedarse y para ayudarnos.

La inteligencia artificial también puede crear vídeos, entonces podría estar en peligro el mundo del cine: "Yo he ido probando herramientas de este tipo esta semana y aún no lo tengo muy claro, estas herramientas te facilitan los tipos de vídeos que quieres, por ejemplo, que quieres un vídeo de un gato rompiendo un ordenador, pues te genera un vídeo de unos cuatro o cinco segundos de dicho gato. Es algo realmente impresionante porque puedes ir dando pistas, hoy en día, tarda mucho en generar ese vídeo, estamos lejos de decir que peligra el mundo del cine, pero si que mucha gente creativa, que no tenga igual las habilidades técnicas para crear desde cero o no tiene los recursos para grabar pues igual si que pueden crear obras cortas en un futuro breve", así lo ha contado Juan Diego Polo este martes en 'Poniendo Las Calles'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado