El habitual comportamiento con el que saber si tu hijo es una persona altamente sensible: "Inapropiado"

Hoy hemos hablado de personas altamente sensibles, es un fenómeno que cada vez está apareciendo más en los niños. Hay niños y adultos para los que parece que en ocasiones la vida les sobrepasa y no saben cómo avanzar. Siempre es bueno ponerse en manos de los profesionales, pero aun así, hay que saber de qué se trata esto.

Para tratar este tema, este jueves ha estado en 'Poniendo Las Calles'la psicóloga Macu Gortazar:"Se define altamente sensible como aquella persona que en todos los planos de la sensibilidad, todo lo que tiene que ver con el sentido, la emoción... Digamos que son enormemente susceptibles a todo lo que pasa a su alrededor, de tal manera, que son personas que nosotros vemos que sienten las cosas de manera muy intensa, pero en todos los ámbitos, desde lo más físico y sensorial a sus sentimientos. Digamos que están constantemente enfrentados a las situaciones que les ofrece la vida y a veces, se ven un poco sobrepasados por esto, porque todo lo viven como muchísimo más intenso", así lo ha contado la psicóloga Macu Gortázar en 'Poniendo Las Calles'.





Me refiero, por ejemplo, al estar en un ambiente muy ruidoso, si tú no eres altamente sensible, pues, lo puedes soportar, pero una persona sensible, se tendría que poner unos cascos. Roza hasta el dolor físico, ese dolor", así lo ha contado la psicóloga Macu Gortázar en 'Poniendo Las Calles'.

Los sitios nuevos, las luces y mucha gente los angustia y sienten dolor físico y mental, esto se debe a que los sentidos los tienen desarrollados hasta la máxima potencia. A veces puede coincidir que les duela una herida, por ejemplo muchísimo, pero tiene también que ver con cómo lo perciben ellos.

¿Cómo son las personas altamente sensibles?

Les caracteriza no solo la parte de sensibilidad física, sino lo que tiene que ver con su carácter: "Ellos lo saben y suelen ser personas, de lo que tú las ves desde fuera, ciertamente miedosas, prudentes, tienen esa sensibilidad para las emociones de los demás, cuando sienten algo lo sienten mucho y hay veces que empatizan tanto con los demás que se ven completamente inundados por las emociones de los demás. Si tu ves a un niño con alta sensibilidad lo detectas si por ejemplo, están todos los niños juntos soplando las velas o saltando en un colchón hinchable y ves que el niño se queda detrás, no es que tenga miedo, es que le sobrepasan los estímulos, tienen a veces ciertos comportamientos un pelín más inusual y cuando lloran, lloran a montones", así lo ha contado la psicóloga Macu Gortázar en 'Poniendo Las Calles'.