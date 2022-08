La gira con la que Carlos Hipólito consigue haberse dedicado a todas las modalidades de interpretación

Se suele decir que actor se nace, no se hace. El claro ejemplo de ello es el reconocido actor español, Carlos Hipólito. Su debut profesional fue en 1976 en la obra de teatro “Procesos en sombra de un burro”. Pero no solo dedicó su vida a los escenarios, sino que también ha trabajado para televisión y cine. Ha aparecido en míticas series como Cuéntame como pasó, Los Misterios de Laura, Vis a Vis o Vivir sin Permiso, entre otras. En cuanto al séptimo arte, cabe destacar que, en 2002, estuvo nominado al Premio Goya a la mejor interpretación masculina de reparto por Historia de un beso.

Sin duda, parece que Carlos ha pasado por todas las modalidades de interpretación posibles, pero le faltaba el monólogo. Por eso se ha adentrado en una nueva aventura llamada Oceanía, con la que está girando actualmente por todo el país. Para nosotros es todo un honor que hoy ponga las calles con nosotros y hablemos acerca de este nuevo proyecto, y ¿por qué no?, también de los demás que ha hecho.

En primer lugar, Carlos Hipólito ha revelado lo que significa para él su profesión y tiene claro lo que diría si le preguntan qué le gustaría ser en caso de no trabajar como actor: “Yo creo que sí sin dudarlo. De hecho, cuando alguna vez me han preguntado en alguna entrevista qué sería si no fuera actor, siempre digo que aspirante a actor. La verdad es que a mí este oficio me ha regalado dos cosas maravillosas: la primera es poderme dedicar a lo que me apasionaba y poder vivir de ello; y la segunda es una vida, estoy seguro de que mejor que la que hubiera tenido si me hubiera dedicado a otra cosa”.

Además, es incapaz de quedarse solo con una de sus muchas interpretaciones. Pero puestos a elegir: “Es que eso es casi imposible, eso es como decirle a un papá que elija entre sus hijos, es muy difícil. Mira, por no dejar la pregunta sin respuesta, te diría que, como ahora estoy haciendo Oceanía y es un personaje apasionante, pues con el que estoy haciendo ahora, que es el protagonista de Oceanía que cuenta su historia al público”.

Y de todos los medios en los que ha trabajado, ¿cuál es el que Carlos Hipólito no quiere ni pretende abandonar bajo ningún concepto?: “Bueno, yo creo que, apasionándome los tres medios, porque la verdad es que yo creo que el trabajo del actor tampoco cambia tanto de un medio a otro, te cambian las cuestiones técnicas, pero en el fondo, el crear el personaje e intentar contarlo con la mayor verdad posible, pues es igual en un medio que en otro, lo único que pasa es que hay circunstancias técnicas que son diferentes, pero yo he hecho mucho cine, he hecho mucha televisión, pero lo que no he dejado de hacer nunca es el teatro. Es donde empecé, y supongo que es donde acabaré y donde permaneceré siempre”.