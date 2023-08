El gesto que haces cuando viajas por carretera con el que ahorras gasolina en el coche: "En litros"

Los coches actuales cada vez incluyen más equipamientos y ayudas a la conducción, y entre todos el control de velocidad crucero es uno de los más valorados, ya que este sistema reduce considerablemente los accidentes de tránsito. Con la finalidad de garantizar la seguridad de los conductores y pasajeros del vehículo, el Parlamento Europeo estableció que por ley todos los turismos y camiones de nueva homologación deben contar con este sistema a partir de 2022. Este miércoles en 'Poniendo las Calles' hablamos de esta configuración y el mito que existe sobre el ahorro de combustible.

En carreteras de montaña, por ejemplo, o en vías con curvas o estrechas, no es recomendable usar este sistema. Como se tiene menos visibilidad y se necesita subir y bajar la velocidad repetidas veces, no es muy seguro. Tampoco en la ciudad o en situaciones de mucho tráfico. Incluso, para mayor seguridad, se recomienda no usarlo en momentos de lluvia, niebla o nieve. Además, se recomienda establecer velocidades moderadas, ya que si se fijan velocidades excesivas como el máximo de 120 km/h, a la hora de actuar frente a alguna contingencia podría resultar menos seguro.

Una de las preguntas curiosas que se hacen los oyentes de 'Poniendo las Calles' tiene que ver con el control de crucero, el control de velocidad del coche. Es un sistema de ayuda a la conducción que llevan la mayoría de los coches de última generación, pero la pregunta del millón es si el coche gasta menos combustible cuando se usa esta función. Alfonso García responde en el programa a esta cuestión que atañe a la mayoría de los conductores, ya que es una configuración que poseen la mayoría de los vehículos en la actualidad. Aun así, hay dudas sobre esta utilidad que se le puede dar.

El ahorro de combustible

Este sistema de los famosos ADAS permite mantener la velocidad de crucero fijada que deseamos, que queremos y que, una vez hemos establecido, también podemos aumentar o disminuir a través de mandos en el volante. Eso sí, cualquier toque que demos al freno lo desactiva automáticamente para que la seguridad esté por encima del sistema de control de crucero y del control de crucero adaptativo, que no solo mantiene la velocidad, sino también las distancias gracias al radar frontal con el vehículo que nos precede. Una vez sabes esto, Alfonso García explica en 'Poniendo las Calles' ese ahorro de combustible.

El sistema de velocidad de crucero también tiene como objetivo la eficiencia, ahorrar combustible, porque gestiona la velocidad constante evitando los acelerones o las deceleraciones, a veces involuntarias, del conductor. Con el sistema de control de crucero o control de crucero adaptativo podemos ahorrar entre medio litro y un litro cada 100 kilómetros, por lo que, en un viaje largo, se nota mucho en el bolsillo. Un vehículo que viaja a una velocidad constante usará menos combustible que un vehículo que fluctúa a una velocidad determinada, debido a que no está no acelerando hacia arriba y desacelerando hacia abajo.

