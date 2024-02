La expresión del español que nació en las iglesias cuando se rezaba en latín: "Lo pronunciaban deprisa"

Hablar un idioma está bien, pero hablarlo como lo hacen los nativos es cien mil millones de veces mejor. Si vives, estudias o trabajas en España y quieres sentirte como uno más, conocer expresiones que ayudan a entender y que te entiendan en el país como esta que José Talavera revela su origen a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

¿Por qué decimos "mucha mierda" para desear suerte a una persona ante un reto? ¿Cuántas veces te lo han dicho y no entiendes por qué algo tan obsceno tiene este contexto? José Talavera explica en Poniendo las Calles el origen de esta expresión a Carlos Moreno José Manuel Nieto 30 ene 2024 - 16:12

Dicen que el saber no ocupa lugar y que nunca te acostarás sin saber una cosa más, dos frases hechas, por otro lado, pero estos dichos populares son expresiones que se utilizan cotidianamente y tienen un sentido distinto al significado literal de las palabras que contienen. Depende de dónde seas o de qué edad tengas, puede que te sorprenda.

Hay muchas frases hechas en español que debes conocer, pero seguramente desconoces de dónde proceden muchas de estas expresiones que usas a menudo. Son fórmula consagrada por el uso o por la ley, para determinadas circunstancias o determinados conceptos que se han quedado a vivir en el lenguaje hasta nuestros días.

A diario utilizamos expresiones que escuchamos en casa, en el colegio y el trabajo, incorporándolas como habituales en nuestro vocabulario. Frases que, si las analizamos palabra por palabra, no tendrían sentido, pero que se usan conjuntamente para explicar un concepto a través del uso de una imagen o una referencia cultural.

La expresión del español

Tanto si recitamos poesía como si insultamos, incluso inventándonos términos en inglés, somos únicos, pero es probable que muchos de los refranes o frases hechas que dices no sepas muy bien de dónde vienen. En este caso que abordamos esta semana en Poniendo las Calles, nos centramos en la Iglesia.

Los dobles sentidos de algunas palabras son de lo más interesante... y de lo más variado. Las expresiones encuentran usos variopintos útiles para todos los contextos. La gran cantidad de dichos populares y refranes únicos que hay en nuestro idioma siguen estando presentes desde mucho tiempo atrás en nuestras conversaciones.

"Si es que es de cajón: como siga sin hacer ni el huevo, le van a cantar las cuarenta". Si comprendes esta frase es que has aprendido castellano como lengua materna. Para un extranjero, todas estas palabras juntas no tienen ningún sentido si se leen por separado. Por eso, José Talavera te explica una de ellas.

"Lo pronunciaban deprisa"

Carlos Moreno 'El Pulpo' presenta con el historiador "una expresión que significa hacer algo muy rápido": "Vamos, que lo hace en un santiamén". "¿Todo esto de dónde procede?", se pregunta el presentador de Poniendo las Calles: "Pues todo tiene que ver con cuando se utilizaba el latín para los rezos eclesiásticos".

"Cuando te santiguabas, decías: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen", comienza explicando José Talavera, "como este acto solía marcar el final de un conjunto de oraciones o el de una ceremonia concreta, pues aquello, algunos que querían acabar rápido y terminaban pues a la velocidad del rayo".

El historiador continúa relatando que "es como si cogieran carrerilla para salir zumbando, por lo que pronunciando todo tan deprisa que al final se oía santiamén y quedó esto como sinónimo de velocidad". Así es el curioso origen de un dicho que seguimos utilizando en nuestros días en España.