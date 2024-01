Un experto en tecnología avisa de que será difícil limitar las imágenes generadas por la IA: "No funcionará"

Desde el año pasado, la inteligencia artificial, o la IA, ha estado en boca de todos. Ha sido un avance único en la sociedad que ha supuesto un cambio en todos los aspectos. Sin embargo, es un mundo desconocido para muchos de nosotros y por ello, surgen muchas preguntas por nuestro desconocimiento: ¿Nos quitará el trabajo o creará nuevos? ¿Cómo afectará a la educación de nuestros hijos? ¿Cómo diferenciamos qué es real y qué no lo es?

La IA y sus misterios

Para resolver todas las dudas, hemos recurrido a nuestra sección semanal de tecnología con nuestro experto Juan Diego Polo. Ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y también es el responsable del portal de tecnología Wwwhat´s New.

Uno de los mayores atractivos de este avance es crear las imágenes que tu quieras. Hay algunas páginas que pones una frase cualquiera, por ejemplo "un hipopótamo tocando el piano de noche en la playa" y te crea la imagen tal cual. Con un realismo que asusta. Pero claro, ¿cómo funciona esto?: "Estos sistemas han sido entrenados con millones de fotografías que ha encontrado por internet. Así, la inteligencia artificial sabe y conoce todos los conceptos que le decimos y, por eso, consigue crear o recrear cualquier imagen que no hubiera existido antes".





Sin embargo, esto tiene mucho peligro: "Muchas de esas imágenes son de fotógrafos y tienen copyright y todos son diseños de artistas y en su gran mayoría, no tenían derecho para entrenar a la inteligencia artificial. Con lo cual esto genera una gran polémica. Y es que, estos sistemas que generan "arte" o que generan imágenes, realmente lo han hecho cometiendo un delito de robar, entre comillas".





¿Hay manera de limitar estas imágenes?

Muchos artistas se han visto afectados por las falsas fotografías que se han creado con inteligencia artificial. Por ejemplo, Rosalía sufrió la difusión de diferentes deepfakes pornográficos. Un deepfake, es una especie de imagen, un vídeo o incluso un audio, que imita perfectamente la apariencia y el sonido de otra persona, todo a través de inteligencia artificial.

Estos son los casos más extremos. Y según Juan Diego Polo, hay maneras de limitar el aprendizaje de los sistemas de inteligencia artificial, pero son muy complejos: "Lo que se puede hacer para evitar es, por ejemplo, si un artista quiere proteger una imagen para quien nadie la utilice en sus sistemas de entrenamiento, puede dividir esa imagen en diversas capas para que la imagen esté compuesta de varios archivos y cuando una inteligencia artificial intenta cogerla, no la entiende".





Pero claro, esto no es muy efectivo para los artistas, porque al limitar su uso a la inteligencia artificial, también se lo limitan a ellos mismos: "Personalmente, creo que no funcionará. Para que funcione, el artista tiene que subir la imagen única y exclusivamente a esa plataforma, es decir, no va a poder subirla a Instagram, no va a poderla subirlas a su Facebook o a su Twitter. No va a poder presumir de ella en ningún otro sitio porque, en el momento en que lo suba a otro sitio, puede llegar una inteligencia artificial, pillarla y entrenarla".