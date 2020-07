Esta madrugada ha estado Poniendo las Calles, con El Pulpo, el que hace de Marcelino Orbés: Pepe Viyuela.

El pasado viernes se ha estrenado ‘Marcelino, el mejor payaso del mundo’ https://www.estacioncinema.com/proyectos-actuales/, un docudrama de Germán Roda y protagonizado por Pepe Viyuela en el que se desvela, 150 años después, cómo fue la vida de uno de los mejores artistas de la historia de España. Y es que Marcelino Orbés (nacido en Jaca) fue el mejor payaso del mundo desde 1900 hasta 1914; fue el más aclamado en la mayor industria del entretenimiento de la época y triunfó tanto en Londres como en NY. Además, por si fuera poco, también fue muy admirado por otros de los grandes de este mundo como Charles Chaplin o Buster Keaton.

Esta madrugada ha estado Poniendo las Calles con El Pulpo, Pepe Viyuela, que hace de Marcelino Orbés. A pesar de tener una gran carrera profesional a sus espaldas, el actor se mostraba nervioso, ante todos los ponedores, por el estreno de la película: “los nervios son compromiso. No te da igual el resultado […] cuando te das cuenta de que la cosa va bien es cuando empiezas a perder los nervios. Es como la primera cita, cada vez que vas a una nueva el público siempre es muy diferente”. Marcelino Orbés también fue muy polifacético. No solo hacía de payaso, también era acróbata y, precisamente por todo su trabajo, fue muy admirado por todos: “Chaplin decía que era un maestro […] la gente cuando iba a verlo decían ‘Vamos a ver a Marcelino’ ”. Esto podía suponer un gran peso para el actor, sin embargo, Pepe le confesó a El Pulpo que “ha sido un ejercicio muy libre, todo lo que tiene que ver con las escenas de su vida, los números que recreamos… Nos hemos tenido que imaginar muchas cosas; entonces ha sido un ejercicio de mucha libertad, de mucho juego y de pasarlo muy bien […] creo que Marcelino estaría contento de ver que se recrea todo lo que él hizo […] no se trata tanto de imitarlo sino de hacer que se conozca su historia”.

Además Pepe también le explicó a El Pulpo cómo alguien que transmite tanta felicidad a alguien puede sentirse tan triste por dentro: “nos hemos empeñado en separar la tragedia de la comedia pero en la vida van unidas […] es muy difícil separar ambas facetas. Yo creo que podemos entender que Marcelino vivía en el escenario lo que no era capaz de vivir en la vida real; era adicto a la risa de los demás, necesitaba ese reconocimiento y esa risa”.