Enfermos de cáncer claman contra las condiciones que la DGT les impone: "Es un problema habitual"

Renovar el carnet de conducir es un trámite sencillo y cuyos plazos varían en función de la edad. Así las cosas, el carnet B, que habilita para conducir turismos, se renueva cada 10 años, hasta los 65 años de edad. Y, a partir de ahí, la renovación debe realizarse cada 5 años. El procedimiento es sencillo. Basta con acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores, en el que te harán un reconocimiento médico para evaluar si eres apto para conducir. Pero en 'Poniendo las Calles' conocemos de la mano de Alfonso García que la DGT cambia los tiempos para las personas con enfermedades.

Alfonso García en su sección le explica a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo la Dirección General de Tráfico tiene la potestad de no renovar el carnet de conducir en caso de haber sufrido una enfermedad que pueda comprometer la seguridad del conductor y del resto de usuarios. Para que no sea así, debe presentar un informe médico de un especialista que avale su estado de salud. Por ejemplo, en el caso de sufrir afecciones cardíacas como arritmias, tienes un marcapasos, has necesitado de un desfibrilador automático o tienes una prótesis cardíaca, te limitará.

Enfermedades neurológicas como lo es sufrir un episodio de epilepsia te dejará conducir con normalidad, si han pasado más de seis meses desde el incidente. Si ha pasado por varios, pero no sufre crisis desde hace un año, podrá renovar el carnet durante uno o dos años, con un informe médico favorable. Finalmente, tras tres años sin crisis y sin pérdidas de conciencia, podrá renovarlo por un plazo de entre uno y cinco años. Pero Alfonso García 'Motorman' se centra este miércoles en las enfermedades oncológicas en 'Poniendo las Calles'.

Conducir tras un cáncer

No puede haber mejor noticia para cualquier persona que ser un superviviente a esta grave enfermedad. Tanto mientras lo estás, como tras superarlo, siempre que presentes un informe de salud favorable podrás conducir. La cuestión está en cada cuántos años tienes que renovar el carnet. Alfonso García explica esta cuestión que se ha convertido en polémica después de que en las Islas Canarias hayan levantado la voz por todas aquellas que han sufrido o sufren un cáncer de mama y se sienten discriminadas y lo puedes escuchar aquí.

Hace un mes, el diputado del Común de Canarias, Rafael Yanes, y la adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, han conocido esta situación durante una reunión con la presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Amate, Carmen Bonfante, y con una tinerfeña afectada por esta enfermedad, Arahiza Moujir. Ambas han comunicado a Yanes el problema que encuentran estas mujeres en tratamiento de quimioterapia para renovar el carnet de conducir, ya que, según han expuesto en una nota de la Diputación del Común, la Dirección General de Tráfico no permite la renovación del permiso y ofrece como alternativa hacerlo durante un año siempre que se presente un informe favorable.