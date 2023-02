La encina de San Roque nominada al mejor árbol europeo: “Hay que dar visibilidad para proteger a los árboles”

Muchas veces, pasa desapercibido lo que rodea al ser humano. Estamos tan acostumbrados a pasar al lado de los árboles que casi no le damos el mérito que merecen y es que, tanto en el campo, en los pueblos y en las ciudades son esenciales para el aire que respiramos. Hoy, en 'Poniendo las Calles' vamos hasta Cantabria, donde está la encina que puede ser la ganadora del premio Tree of the Year (El árbol del año). Allí se encuentra la Encina de San Roque, un monumental ejemplar de más de 400 años de antigüedad, con 16 metros de altura y cuatro metros de perímetro de tronco, en el Monte de La Redonda. Esta vieja Encina arraiga sus raíces desde hace cuatrocientos años junto a una ermita dedicada al santo que le da su nombre. Hablamos con Susana Domínguez Lerena. Es ingeniera forestal y presidenta de Bosques sin Fronteras. Ella dice: “Hay una historia preciosa detrás de esta encina monumental”. “Más de 400 años dan para muchas historias” “Ha sido la ganadora del concurso del año 2023 en España”. “La idea es darle visibilidad a la encina para ponerlo en valor y para protegerlo”.





