Encarna Sánchez y su manera de generar emociones en la audiencia

“Si no eres capaz de emocionar a través del micrófono, déjalo y dedícate a otra cosa”. Esta es una de esas frases lapidarias que Encarna repetía con asiduidad y que encerraba su idea de lo que debía ser la Radio. Un deber, un compromiso con los oyentes, … Y sobre todo una manera de generar emociones que ella misma creaba relatando historias cotidianas a través de sus protagonistas, narrando guerras pero guerras con rostros humanos y generando sensaciones que superaban las cifras y los datos.

A Encarna no le interesaban los grandes titulares de las portadas de los periódicos, ni las noticias de los teletipos, quería llegar a su audiencia buscando la otra cara de la actualidad…La otra cara de la noticia…

En esta nueva entrega vamos a hacer un recorrido por esos temas que Encarna trataba cada tarde en su Directamente Encarna de COPE, esos temas sociales, que estaban a ras del suelo, que emocionaban, inquietaban o rebelaban a sus oyentes.

Lo hacemos en la compañía de Juan Pedro Alcázar, autor de la biografía de Encarna, “Encarna Sánchez: una vida para la radio” que podéis adquirir ya en todas las librerías online y físicas de España.

Encarna fue la primera en dar voz en sus programas a colectivos que hasta entonces no existían para la opinión pública. De hecho, la radio está en deuda con Encarna. Porque ella fue una pionera, una adelantada a su tiempo introduciendo formatos, hábitos que antes de ella no existían. Una de esas grandes aportaciones que ella hizo a este medio fue la de hacer protagonistas de sus programas a colectivos que no existían en los medios antes de su llegada. Esto se hace muy patente en el Directamente Encarna. En este programa ella deja a un lado la resolución de los problemas personales de los oyentes para hacer causa común con colectivos que pasaban dificultades, que querían denunciar situaciones injustas.