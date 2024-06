Empiezan a grabar para TikTok en la muralla de Lugo y tres jóvenes se hacen virales: "No nos esperábamos"

No hacemos más que criticar a las redes sociales, que si crean una adicción terrible, que si los chavales no levantan la mirada del móvil, que no hacen ya otro tipo de actividades… Hoy vamos a romper una lanza a favor de TikTok y de los jóvenes. Hay tres estudiantes de la universidad de Lugo que han utilizado esta red para hablar de la Muralla de Lugo y lo han petado, porque han conseguido un montón de visitas.

Audio





Por ello, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado esta noche con ellas 3. Se llaman Natalia Novás, Paula Dorado y Lucía Alonso. Ellas han demostrado que las redes sociales pueden ser una muy buena herramienta, más que útil para, más allá del mero entretenimiento, aprender y crear cultura.

Una herramienta necesaria

Utilizan otro tipo de lenguaje y diferentes canales para comunicarse, expresarse e informarse. Se considera 'centennial' a toda esa población de jóvenes nacida a partir del año 2000 y que, por lo tanto, ha vivido siempre rodeada de pantallas y ha crecido al mismo tiempo que se producía un desarrollo nunca visto de las nuevas tecnologías, con un nivel de interconexión a nivel planetario que era hace solo unas décadas un sueño propio de los creadores de obras de ciencia ficción.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A diferencia de aquellos que utilizamos a diario ese tipo de dispositivos, pero crecimos en una cultura analógica, los 'centennials' conocen desde siempre los teléfonos móviles y el tipo de lenguaje que promueven estos dispositivos precisamente a través de la inmersión en las diferentes redes sociales.

La muralla de Lugo tiene mucha historia

Para visitar la muralla de Lugo, hay que hacerlo mirando al pasado lejano, subir a ella por la Puerta de Santiago, una de las que está ahí desde que pusieron la última piedra y dejar vagar la imaginación porque estaremos formando parte de la historia, pisando y tocando las mismas piedras que pisaron los soldados romanos hace dieciocho siglos.





Con una longitud de más de dos kilómetros, todos en perfecto estado y abiertos al público, 71 torres, muros que alcanzan los 16 metros, con un foso de más de veinte de ancho, era la mayor y más inexpugnable muralla romana para protegerse de los ataques de los que ellos llamaban bárbaros y la única de aquella época que sigue intacta.

Un trabajo de clase

Hay proyectos que te envían en el colegio, cuando eres pequeño, que crees que no valen para nada. Que piensas que es inútil y que lo único que quieres es que te pongan un 5 y pasar al siguiente. Sin embargo, cuando llegas a la Universidad, todo cambia, porque es algo que has elegido tú y, a priori, todo lo que haces te gusta, aunque haya trabajas tediosos.





Natalia, Paula y Lucía han conseguido que su trabajo sobre la Muralla de Lugo sea internacional: "No nos lo esperábamos. Todo empezó como la segunda parte de un proyecto de clase. Queríamos al principio investigar desde que se convirtió la muralla en Patrimonio de la Humanidad. Y ya después, en esta segunda parte, teníamos que escoger una red social en la cual pues difundirlo. Y nosotras escogimos Twitter y Tik Tok".