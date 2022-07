Elsa González presenta en COPE su libro de homenaje a la emisora: "La radio de las estrellas"

Esta temporada en este programa hemos recordado durante un tiempo la figura de Encarna Sánchez. Por lo que significó para esta casa, pero también para la radio en general en nuestro país. Todo partió del libro “Encarna Sánchez. Una vida para la radio” de Juan Pedro Alcázar Contreras. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en la historia de COPE. Y lo hacemos porque estos días se ha publicado el libro “Cadena Cope. La radio de las estrellas” de Elsa González. En él se repasa la importancia de COPE en la historia más reciente de nuestro país y lo hace a través de sus voces y equipos que han hecho de esta emisora uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.

Para romper el hielo, Elsa González ha querido resaltar el papel de la audiencia de los programas nocturnos: “Creo que la radio de noche es la más fiel, el prototipo de oyente es el de estas horas, el de la radio nocturna o súper madrugadora. Y enhorabuena por tu programa, de verdad, porque es fantástico”.

Y justo después, ha confesado los motivos por los que escucha la radio de madrugada cuando tiene la oportunidad de hacerlo: “Bueno, a veces trasnocho, pero en muchas ocasiones también por algún madrugón de esos que tienes que coger un avión o algo. Pero normalmente es porque me quedo trabajando por la noche. Es una radio que ha renovado de verdad la historia de la comunicación y tú eres prototipo de ello”.

Además, Elsa no se ha querido olvidar de elogiar el trabajo de Carlos Moreno "El Pulpo" por su trayectoria en la COPE: “Y yo te he visto como una estrella de musicales y como una estrella ahora de programas. Porque no es fácil ser un profesional tan versátil y tener éxito siempre en todas esas versiones radiofónicas. Así que para los dos es un placer”.

¿Y cómo empezó su camino en la radio la autora del libro titulado "La radio de las estrellas"?: “Yo llegué a la radio un poco forzada. Hice mis prácticas en pueblo y me parecía que la prensa de papel, impresa y escrita era el “number one” de la profesión. Y la verdad es que yo entré en otra emisora a trabajar de la competencia, la Ser, después vine a la COPE... Bueno, desde el primer momento tuve claro que mi vocación era la radio. Después estaba la televisión, pero fíjate cómo es la radio. La radio es cálida, acompaña, divierte, informa, hasta forma, aunque no sea la misión de un medio de comunicación. Con la radio nunca estás solo, además te permite realizar cualquier otra misión. Yo he retransmitido la lotería, he hecho el tiempo, he llevado la sección de política, la de economía, la de cultura y sociedad durante años... En fin, un poco de todo”.

Y la cosa no queda aquí, porque Elsa también ha expresado todo lo que ha ido descubriendo a medida que iba completando páginas mientras escribía: “Cuando he escrito este libro me he dado cuenta del papel de las estrellas en la radio. Los que hemos estado bien, trabajando y delante del micrófono, hemos sido uno más que construye en empresa, construye en la radio y creo que construye en democracia. Pero crees que las estrellas tienen un papel menor. Cuando lo vas analizando, ves que son referentes que hacen falta. Nosotros, los peones, somos muy importantes, las estrellas sois también esenciales para que exista un referente para el destinatario de esa información o de ese programa. Y he visto que COPE ha sido en ese aspecto rompedor. Primero hay un hombre osado que se llama José Luis Gago y es el primero que retransmite cuando salen los toros por la mañana en los San Fermines en Radio Popular de Pamplona, después va a Radio Popular de Valladolid, y llega aquí y contrata a Luis del olmo cuando esto eran pequeñas emisoras casi parroquiales y solo había dos o tres con cierto peso específico. Lo demás eran radios locales con un papel muy importante. Luis del Olmo inaugura un programa que copiarán todas las emisoras, esos bloques de programas de cuatro o cinco horas que cubren toda la mañana, toda la tarde o toda la noche. Aquí nacen las desconexiones locales para que en esos programas nacionales puedas incluir una programación más local, incluso un programa informativo local dentro de la programación nacional. La única emisora que tiene editorial y sobre todo refresca la radio. La radio era anquilosada y de pronto se nota la democracia y todo empieza en la COPE de verdad con unos programas con la capacidad para renovarlos, cambiarlos sobre la marcha, con humor, con entretenimiento, la información a todas horas... Se instauran aquí las tertulias, la tertulia política, la tertulia rosa, la tertulia social... De verdad que yo creo que no se puede entender la historia reciente de España y la actual sin la COPE”.