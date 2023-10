La DGT cambia esta norma de los coches híbridos enchufables: atención a la etiqueta medioambiental

Disponer de una etiqueta u otra implica que el vehículo tenga ciertas ventajas, como el aparcamiento con precio reducido o gratuito en las zonas de estacionamiento regulado (SER), o limitaciones, como la de acceso a las zonas de bajas emisiones (ZBE). Desde hace unos años, el parque automovilístico español está dividido en categorías que corresponden a esta decisión de la Dirección General de Tráfico. Alfonso García explica en 'Poniendo las Calles' que va a haber cambios a la hora de que dispongas de una de ellas, la más cotizada por esos beneficios de los que te puedes aprovechar.

Inspirándose en el sistema de etiquetado que otros países miembros de la Unión Europea emplean para clasificar su parque móvil por su poder contaminante, en abril de 2016 la DGT diseñó su propio sistema de clasificación dentro del marco del Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019. Inicialmente, este sistema de etiquetado estaba pensado para que alcanzara hasta a un 50% del parque móvil, el equivalente entonces a unos 16 millones de vehículos. Esta cifra ha ido aumentando en estos últimos siete años a medida que los conductores han ido retirando sus viejos coches y reemplazándolos por otros modernos.

Es por lo que son muchos los interesados en conocer estas novedades para uno de los tipos de vehículos que establecerán la DGT y el Gobierno. Cada año se producen nuevos cambios en todo lo relacionado con las famosas pegatinas medioambientales. Son cuatro y cada una tiene sus propios criterios de obligatorio cumplimiento para que un coche pueda lucir una pegatina ambiental u otra. Es cierto que al principio Tráfico enviaba por correo el distintivo, pero desde hace ya varios años la única forma de conseguirla es comprarla.

La etiqueta de la discordia

La estrategia que el Gobierno quiere llevar a cabo ha sido elaborada de la mano de la DGT y pretende modernizar la catalogación de los coches debido al avance tecnológico que está teniendo lugar en el sector, así como volver más exigentes las condiciones para obtener esta pegatina que te cuenta Alfonso García en 'Poniendo las Calles'. No obstante, no debes preocuparte si tu coche no cumple estas condiciones, pues esta nueva normativa sólo se aplicará a los vehículos nuevos. Así que los que ya están circulando por las carreteras nacionales se librarán del cambio.

Este replanteamiento está por el momento paralizado tanto por las elecciones autonómicas como por las pasadas elecciones generales del 23 de julio y no se conoce cuando se podrá aplicar esa nueva regulación. Lo que puede suceder es que si estás pensando en adquirir uno de estos vehículos, la oferta se reduzca. Con esta, no solo se puede acceder sin restricción alguna a las Zonas de Bajas Emisiones o distritos centro, sino también estacionar de manera gratuita en las zonas de pago.