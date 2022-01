Desmentimos '300' y la batalla de las Termópilas

Estamos a miércoles y como viene siendo costumbre un día más contamos con la ayuda de nuestro compañero Javi Herrero para seguir desmintiendo mitos de la historia. En esta ocasión, y como hizo en la vez que estrenó la sección habla de una de las guerras más míticas de la historia. En esa primera sección habló de Troya y hoy, a Poniendo las Calles, nos trae la batalla de las Termópilas. Otra gran guerra que también cuenta con su propia película, '300'. De hecho, al igual que sucedió en el caso de 'Troya', la gran pantalla nos puede llevar a pensar cosas que no terminan de ser del todo fieles a la realidad.

Como todos sabemos, la película se llama '300' porque narra la hazaña de un grupo reducido de soldados espartanos que plantan cara al todopoderoso ejército del rey persa Jerjes en las segundas guerras médicas del año 480 antes de Cristo. Que, en resumidas cuentas, se traduce como un intento del imperio persa de conquistar Grecia.

La cuestión es que, en esa época, Grecia estaba formada por distintas ciudades-Estado como Atenas o Esparta. Estos últimos, de hecho, salen en la película, famosos por estar entrenados para la guerra desde muy jóvenes…

Hasta ahí, todo es real y fiel a la historia tal y como la conocemos. Lo que no lo es ya tanto es el hecho de que fueran tan solo los 300 espartanos a Jerjes y su ejército en las Termópilas. Se calcula que el ejército persa contaba con más de 200 mil hombres, y si bien es cierto que el dato de los 300 espartanos puede tener algún fundamento histórico, no estuvieron solos, contaron con la ayuda de un total de 3.500 efectivos griegos entre tebanos, arcadios, micenos además de la ayuda de siete mil hoplitas… Algo que no termina de contarse así en la película. Uno de los muchos datos que Javier Herrero desmiente de nuevo en esta entrega de 'los bulos de la historia'.