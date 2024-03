Un dermatólogo explica qué les sucede a las niñas menores de edad por usar maquillaje: "Antes de los 30 años"

La influencia de las redes sociales y los tutoriales que publican muchas niñas ha popularizado la moda de la cosmética y el maquillaje entre los más pequeños. Dermatólogos como el doctor José Luis López Estebaranz muestran una gran preocupación en Poniendo las Calles, con lo que están viendo en algunos casos.

"Es cierto que cada vez estamos viendo más a gente muy joven, niños, adolescentes que usan distintos cosméticos y productos antienvejecimiento diseñados para personas más mayores", señala el profesional sanitario. Carlos Moreno 'El Pulpo' quiere saber cómo les puede afectar el uso de este tipo de productos.

El doctor López Estebaranz apunta que "depende del tipo de producto que utilice": "Lo que habría que transmitir es sobre todo que los niños y la gente joven no necesita nada más que una rutina muy sencilla que es limpiar la cara y tratarla y sobre todo fotoprotegerla respecto a la radiación ultravioleta".

El dermatólogo remarca "que en estas edades es lo más importante para prevenir daños a largo plazo". Volviendo al problema de los cosméticos, el doctor López Estebaranz aclara que "el uso de cremas antienvejecimiento no tiene lugar y no tiene sentido en estas edades y puede provocar además alteraciones en la piel".

Un dermatólogo explica qué les sucede a las niñas

¿Cuáles son estos problemas? "Es lo que vemos a veces como eczemas y recitativos, eczemas alérgicos de contacto y alteraciones en la barrera cutánea". El doctor remarca que los productos cosméticos no deben usarse antes "de los 20 años, de los 30 años o más adelante": "Antes de los 30 años, la piel es joven, hasta los 20 años, sigue madurando".

Es por lo que deja claro que a estas edades "lo único que requiere es, sobre todo, esta foto protección, protegerla frente a la radiación ultravioleta". Lo que preocupa a profesionales como el doctor López Estebaranz es el papel real que están jugando en esta tendencia de los cosméticos las redes sociales.

"Las redes sociales tienen muchas ventajas y es una fuente de información, pero hay que ver de dónde viene esa información a la hora de ver la fiabilidad que tiene", recuerda el doctor, "y en ámbitos de salud, de dermatología, de cuidados de la piel, deben provenir de portales sanitarios, de portales de salud, de portales dermatológicos".

Carlos Moreno 'El Pulpo' también cuestiona al doctor si considera que han aumentado las consultas también de padres que están preocupados por esta situación: "Sí que es cierto que han aumentado y quienes nos consultan porque sus hijos tienen deseos de comprar esos productos porque lo han visto en sobre todo en redes sociales".

Usar maquillaje

"En gente adolescente, el uso de cremas o maquillaje siempre se ha utilizado, sobre todo si tienen algunas erupciones, cicatrices o algunas alteraciones en la piel en estas edades", recuerda el doctor, "sí que se pueden utilizar cosméticos para disimular ciertas marcas o ciertas lesiones mientras las estamos tratando".

José Luis López Estebaranz señala que "más allá de esto, no tiene ningún sentido utilizar cremas con retinoles o cremas anti-envejecimiento": "En estas edades, la piel no está vieja, no está envejecida, sino todo lo contrario. Es una piel nueva, Es una piel joven con producción de colágeno al 100% y que lo que requiere básicamente es una rutina muy sencilla limpieza, hidratación y fotoprotección".