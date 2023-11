Del metro de Madrid a los Grammy, así es la historia de Natalia Jiménez: "Me sentía liberada"

Una de las voces que más suena en el programa de 'Poniendo Las Calles' es la de la madrileña Natalia Jiménez.

Transmite mucho con sus canciones se nota que nacen del alma y es fácil sentirse el protagonista de ellas. Desde que comenzó su carrera con La quinta estación y, a partir del 2010, en solitario, Natalia Jiménez no ha parado de ofrecernos piezas imperecederas.

Estos días está celebrando que lleva 20 años subiéndose a los escenarios y por eso esta semana en'Poniendo Las Calles' le han dedicado su Máquina del Tiempo a la artista. Natalia Jiménez ha estado en 'Poniendo Las Calles'este viernes con El Pulpo: "Ahora como estoy con el jet lag no me molesta mucho madrugar", así lo ha contado este viernes Natalia Jiménez en 'Poniendo Las Calles'.

Sus canciones son pura energía: "No sé de dónde saco yo tanto poderío, a mi lo que más me mueve en la vida es la música y cantar, desde chiquitita a mi que me suban a un escenario y me pongan una luz, es lo que más feliz me hace", así lo ha contado este viernes Natalia Jiménez en 'Poniendo Las Calles'.

Natalia ha participado como jurado en varios programas de televisión relacionados con la música y habla sobre las experiencias: "Pues mira la verdad es que en los programas de televisión en los que tengo que valorar el trabajo de los chicos para mi a veces es difícil, me gusta mucho cuando me toca hacerlo con niños o con personas más mayores, por ejemplo, en Colombia estuve haciendo La Voz Kids , en Bogotá y me tocó hacer la Voz Kids y la Voz Senior y las dos las gané y luego ya cuando me toca con adultos me cuesta un poco medirme, pero al final me encanta porque si saben tomarse bien mis opiniones y demás pueden crecer y tomarlo como una experiencia", así lo ha contado este viernes Natalia Jiménez en'Poniendo Las Calles'.





Natalia cantaba en el metro de Madrid y para ella era una liberación: "Era una liberación porque al final, pues yo tocaba en mi casa y pues mis padres estaban hartos ya de oírme, mis padres, mis vecinos, y un día dije ya, me voy a ir a tocar a la calle, porque mi padre me dijo hija mía vete con la guitarra a otra parte, y empecé tocando por los parques de mi pueblo, allí en las Rozas y un día me cogí el autobús y me fui a Madrid a la estación de metro de Bilbao y me puse a tocar. Y la verdad que ahí fue genial porque conocí a un montón de gente rara, diferente, me pasó de todo, aprendí que la gente no podía ver la gorra llena de monedas porque sino, no te echan, encima me guardaba el dinero y era muy divertido y en 2018 volví para allá al mismo sitio y me grabé con la guitarra y es muy bonito porque vuelves a tus orígenes y me doy cuenta que sigo siendo la misma y puedo seguir haciéndolo", así lo ha contado este viernes Natalia Jiménez en 'Poniendo Las Calles'.

El premio de Torrelodones es el más especial que ha recibido

Natalia Jiménez sabe lo que es ser galardonada en los Grammy y en los Latin Grammy: "El mejor premio que he recibido a lo largo de mi carrera te va a hacer mucha gracia pero fue el que me dieron en Torrelodones en 1999 y es que yo me presenté a un concurso de música joven cuando yo era chiquita, pues tendría como 10 años o por ahí y estaba en la estación de tren de las matas, y estaba tocando y tal y vi a un tío y me dice oye cantas muy bien no te quieres presentar al grupo de música jóven de Torrelodones y tal y bueno pues yo tenía un grupo por aquel entonces y le dije que íbamos a ir todos. Y llegó el día del concurso y mis compañeros me dejaron tirada, acabé yendo yo sola al premio y había como 20 bandas de Heavy Metal y Rock y yo era la única cantautora y muy gracioso porque yo a ese premio le tengo más cariño que a ningún otro.. Ósea se puede quemar mi casa pero yo ese premio lo rescato", así lo ha contado este viernes Natalia Jiménez en 'Poniendo Las Calles'.

