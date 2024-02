La decisión de los padres de una misma clase en un colegio de Madrid con los móviles de sus hijos: "En falta"

Con 12 años, un 72,1% de niños y niñas cuentan con teléfono móvil en España. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que por primera vez en España siete de cada 10 menores lo tienen. En Poniendo las Calles surgió este debate y Beatriz Calderón reveló la decisión que tomaron en la clase de uno de sus hijos.

Esta cifra supone que, en todo el país, más de 2.143.000 menores de 10 a 15 años disponen de un teléfono móvil. Es por lo que han surgido movimientos que tienen como objetivo sacar estos dispositivos de los institutos del barrio y lograr que más familias no compren automáticamente uno con internet a sus hijos en cuanto cumplen 12.

Los números certifican la preocupación, especialmente de familias, por la llegada precoz del smartphone en menores. En este sentido, un movimiento de madres y padres se está movilizando para pedir la regulación y/o prohibición del teléfono móvil en menores de 16 años.

El cyberbullying, el riesgo más lesivo para los niños por el uso de teléfonos móviles



Otra de esas iniciativas la promovieron dos profesoras de primaria y secundaria: Ángela Sánchez-Pérez y Natalia Jiménez. Entregaron más de 70.000 firmas en el Congreso de los Diputados para prohibir el uso de teléfonos móviles por parte de los niños en los centros educativos.

Los móviles de sus hijos

Estos movimientos defienden que el uso excesivo puede tener consecuencias perjudiciales para la salud física y mental. Hay psicólogos que alertan de que, ante la pregunta de cómo era posible que un menor llegue al extremo de decidir acabar con su propia vida, de forma creciente ha ido apareciendo la influencia de las pantallas.

No dicen que sean las responsables, pero sí que parecen ser, en parte, uno de los factores responsables de su incremento, de la mano del aumento del malestar de los adolescentes, de las nuevas violencias a las que se ven expuestos, y también, y muy importante, de la pérdida de habilidades para afrontar la vida.

"En falta"

"Ahora con los móviles se está viendo en el colegio de los peques, que han estado teniendo móviles todos los niños a partir de los 12 años y este año hablamos todos los padres de la clase y nuestros hijos de sexto van a ser los primeros que no van a tener móvil", revelaba Beatriz Calderón en Poniendo las Calles

La voz del programa descubría esta experiencia que llegó con "el único motivo es que hablamos los padres, nosotros, y dijimos": "¿Tú se lo vas a comprar? ¿No? ¿Qué os parecería si quedamos en que ninguno le compra móvil?". Beatriz Calderón explica que "como hemos ido todos a una, efectivamente no lo van a tener".

"En el momento que hay cuatro en clase, tu hijo llega a casa y te dice", continúa la voz de Poniendo las Calles: "Yo ya estoy fuera, mamá, a mí me dejas fuera. Si no me compras el móvil, a mí me dejas fuera de las quedadas, fuera de los mensajes. Y en parte no le falta razón".

Para Beatriz Calderón, "si en esto todos nos ponemos de acuerdo, no hay más": "Ellos no lo van a echar de menos. Si el resto no lo tienen, no lo van a echar de menos". Manu Pérez reflexionaba que "es un poco de conciencia colectiva, ¿no?". "Totalmente", respondía la voz de Poniendo las Calles, "yo creo que ha sido la única forma".