Dani Fernández presenta su nuevo disco, ‘Entre las dudas y el azar’ en ‘Poniendo las Calles’

Dani Fernández presenta en ‘Poniendo las Calles’ su nuevo disco, ‘Entre las dudas y el azar’, el segundo de su carrera en solitario, con el que dice que ha sentido más presión que en su debut, ‘Incendios’, tras abandonar Auryn. “En este último disco no todo es tan bonito. Le he dedicado una canción a la inseguridad, algo que en mayor o menor medida tenemos todos, y en especial a los músicos. Al final somos realmente nosotros cuando estamos en el escenario”.

Con esta nueva colección de canciones, Dani trata de dar respuesta a uno de los dilemas trascendentales del ser humano: hasta qué punto lo que nos pasa es consecuencia de nuestros actos o del azar. “Ahora se nos ha ido mi abuelo, que es ley de vida, pero es un momento duro para todos. Al fin y al cabo son las personas las que nos dan los valores. Y no ocurre por mera coincidencia”.

La importancia de las letras

El músico de Alcázar de San Juan da mucha importancia al mensaje de las canciones: “Desde pequeño me gustaba transmitir lo que decían las canciones, las letras, para mí es importante. Desde que era chavalín, cuando escuchaba canciones de desamor y pensaba en la chica que me gustaba, me daba cuenta que sentía las canciones. Quiero transmitir lo mismo al público”, asegura en ‘Poniendo las Calles’.

La carrera de Dani Fernández se consolida poco a poco. “Muchas veces nos ponemos metas demasiado altas y te frustras. Soy capaz de ponerme metas más pequeñas en el camino y dejar que la música me sorprenda”, asegura”.