¿Cuánto gana una tienda que sirve de punto de recogida y devolución de paquetes de pedidos online? "Céntimos"

¿Te has fijado si algún negocio de la zona en la que vives recoge y entrega paquetes? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué beneficios obtienen de esto? Eso es lo que descubre Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles con una pionera. Porque Maribel fue de las primeras personas que incorporó este servicio en España.

Una de las opciones más habituales es pedir que nos envíen los paquetes a casa. Pero no siempre hay alguien que pueda abrir la puerta. En esos casos, se pueden recoger en un punto 'click and collect', que serían como unas taquillas que hay en determinados lugares para almacenar durante varios días o incluso en un negocio tradicional.

Maribel le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' que gana por paquete "unos céntimos", pero claro, tiene "10 compañías": "Date cuenta de que hay compañías que te pueden traer dos, tres o seis paquetes como mucho, otras un paquete al día. A la semana te pueden dar 15 paquetes, a lo mejor te sacas al mes 20 euros".

"Otros que si tienes más movimiento tienes mucho más movimiento, entonces si te sacas un buen extra", explica la tendera en Poniendo las Calles, "lo bueno que es que esto es por temporadas, de pronto hay fechas que tienes poco trabajo, fechas que tienes mucho trabajo y que tienes que ser más avispada porque tienes que tener un almacén en condiciones".

Paquetes de pedidos online

La dueña de este negocio revela que "muchas veces lo intentan tener en locales que son peluquerías y no pueden, porque date cuenta de que al entregar un paquete tienes que tener también unos servicios a la gente": "No pueden estar esperando 15 o 20 minutos para recoger un paquete o darte un paquete".

Para Maribel, "es un pequeño incremento": "Mi tienda de chuches funciona muy bien. La verdad es que gracias a Dios tengo muchísima venta en chucherías y en lotería. También tengo una clientela muy buena en que me vienen y les cojo también la paquetería".

"Con la paquetería tú no puedes decir que todos los meses sacas una cantidad segura", insiste Maribel, "según también los paquetes que te entran, los paquetes que salen... Hay veces que te entran muchos paquetes y tienes un ingreso en condiciones y otras veces no".

A esta circunstancia añade que "para pagar a un trabajador, que muchas veces tienes que meter a alguien para trabajar, para pagar a un trabajador no es": "O sea, tú no puedes pagar a un trabajador un sueldo y la seguridad social y todo, para eso no te da paquetería".

Cuánto gana una tienda

"Aquí muchas veces han intentado poner nada más el local para paquetería, lo han tenido que quitar porque la verdad no se saca tanto como para pagar un trabajador y hacer vida social y alquiler y todo", revela Maribel en Poniendo las Calles, "no da para tanto".

La dueña del negocio señala que "es un incremento más y es una ayuda más": "Ya que tú tienes lotería, pues de camino que vienen a por el paquete o te traen el paquete, se llevan chucherías y entonces como la pescadilla que se muerde la cola, como decimos aquí en Málaga, que ya se vende una cosa, se vende otra y entonces es factible".