¿Cuántas pandemias hemos sufrido a nivel Mundial? Salvador Macip nos descubre que son más de 20.

Que el coronavirus ha provocado la mayor crisis sanitaria mundial de los últimos tiempos no es un secreto. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, la COVID- 19 no ha sido la única que ha puesto en riesgo la supervivencia humana.

Salvador Macip ha abordado, esta madrugada, junto a El Pulpo, el apasionante tema de las grandes pandemias modernas. Ya lo hizo hace 10 años tras publicar su ensayo titulado ‘Las grandes epidemias modernas’; pero ahora ha querido reeditarlo con un único objetivo: avisar del riesgo de una nueva pandemia mundial y mostrar los protocolos que se deben seguir ante ella.

Un análisis, cuanto menos interesante para entender, sobre todo, esta situación en la que nos ha tocado vivir; y es que, según el médico “los virus están en animales, las grandes pandemias que hemos tenido han pasado del animal al humano y esto es más o menos lo que hemos visto con todos los virus nuevos y con la COVID- 19. Hay virus que te matan enseguida, hay otros que no te provocan ningún síntoma, otros que parecen un resfriado… hay un abanico muy amplio de posibilidades. Llega un momento en el que, si todo va bien, las defensas del propio cuerpo humano vencen al virus y adquieres lo que se conoce como inmunidad”.

Hace 10 años, tras la publicación de su libro, Salvador predecía ya una pandemia; pero él mismo confiesa que nunca pensó “que el culpable sería un coronavirus porque esta enfermedad no era muy conocida y no causaba demasiados estragos. Pensaba que la próxima pandemia sería una gripe”.

A pesar de que, para muchos de nosotros la COVID -19 ha sido, y es, una enfermedad devastadora, Salvador tiene una opinión muy diferente: “hemos tenido, hasta cierto punto, suerte porque no es un virus muy letal; podría ser mucho peor”

Y es que, el médico, junto a otros investigadores coinciden en que “el problema es que, cuando aparece un virus nuevo, no tenemos armas ni vacunas” y, por eso, no les ha sorprendido que se hable de epidemia a causa de la COVID-19 porque “estas pandemias se propagan como la pólvora”.

Salvador comienza su libro diciendo que “no aprendemos”; y es que, el médico sigue sin explicarse cómo a día de hoy, no recapacitamos y sacamos conclusiones de todos los errores que cometemos a lo largo de la historia. Según él tendríamos que contar con “un protocolo de actuación para las pandemias, igual que cuando hay terremotos o inundaciones”.