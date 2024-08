Conoce a su marido hace cuatro años, sufre un cáncer y pide a la radio que lean este mensaje: "Perdón"

Las personas escuchamos la radio conduciendo, caminando por la calle, cocinando, llevando a cabo tareas del hogar y, sobre todo, por la noche, acompañando ya sea a personas con insomnio, a trabajadores nocturnos o a gente que está en el hospital. En Poniendo las Calles recibimos este jueves un mensaje muy especial para que sonase en antena.

Un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Network Open demuestra que mirar la televisión por más de dos horas diarias incide en niveles de sedentarismo, obesidad, baja autoestima, hipertensión, desórdenes del sueño, entre otras. ¿Pero qué le pasa al cerebro, por ejemplo, cuando oímos radio? Hay bastante acuerdo en que es más sano.

Entre otros motivos, porque es el medio que se adapta mejor a nuestro ritmo cotidiano. Tiene un formato que nos permite llevar a cabo otras muchas actividades simultáneamente, por ejemplo, desplazándonos. Los estudios demuestran que los programas tranquilos pueden ayudarnos a la desactivación necesaria para ponernos en disposición de dormir.

Además, los locutores que nos hablan, nos informan, nos hacen despertar emociones, y nos ayudan a disminuir su sensación de soledad. Es frecuente que cuando un locutor o un contertulio no puede hacer un programa, algún oyente llame a la emisora preguntando si este se encuentra bien.

Manda un cariñoso mensaje

Los locutores nos acompañan en cualquier momento y lugar, nos mantienen informados, pueden disminuir la sensación de soledad, nos despiertan emociones. La radio con sus relatos puede despertar nuestra memoria, nos invita a construir opiniones o plantearnos temáticas que no habíamos considerado.

La radio nos conecta con nuestro entorno, llevando hasta donde estemos, el acontecer de nuestra comunidad. Y además, es un eterno reproductor musical que nos hace bien. Muchas personas quieren agradecer esa compañía y también aprovechan para mandar mensajes a otras personas que no están cerca.

"Buenas noches, espero que estéis muy bien", comenzaba su mensaje esta ponedora, "quería pediros un pequeño favor": "Os quería enviar por aquí un mensaje que quisiera que pudierais leer a mi marido sobre las 05:20 o 05:30 horas". En Poniendo las Calles, que nos debemos a los oyentes, cumplimos con el cometido.

"Hola Luis, cariño, he pedido a esta gente si me podían hacer el favor de hacerte llegar este mensaje", señala la ponedora: "Luis, hace cuatro años que nos conocimos, recuerdo cada día aquella tarde, eso es lo que me ayuda a seguir luchando contra el cáncer. Quiero darte las gracias por todo lo que haces por mí y por no soltarme de la mano".

Quiere agradecer a su marido cómo le cuida

El mensaje de la oyente continúa: "También quisiera pedirte perdón por tener que pasar conmigo esta dura enfermedad. Te querré siempre". Esta ponedora añade que "últimamente no estoy bien y me cuesta un poco escribir", por eso le hace "muy feliz si le pudieras leer este mensaje a mi marido". Lo hicimos en la noche de este jueves.

Audio

"Muchas gracias por ayudarme tanto, escucharos me ayuda y me da fuerza", señala la ponedora de calles en su mensaje que llegó a través de WhatsApp, "en el centro hospitalario habló mucho de vosotros". La oyente finaliza deseando "una buena y feliz noche" para todo el equipo y los que nos acompañan cada noche.