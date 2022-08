¿Cómo pueden acompañarnos los perros a nuestros viajes de vacaciones? Estos son los mejores consejos

Agosto ya está aquí, lo que conlleva que gran parte de los trabajadores salen de vacaciones. Pero no son los únicos que tienen ganas de darse un baño y poder descansar. Esos fieles amigos que todos conocemos, los perros, están deseando poder acompañar a sus dueños hasta el fin del mundo como mínimo. Cada vez más empresas se están sumando a la tendencia dogfriendly lo que significa hacer sentir a los guaus como unos más. ¿Quién dijo que tu mascota no puede viajar contigo? Claro que se puede, pero necesitas saber cómo hacerlo para que no haya problemas de ningún tipo. Por ello, Francisco Mediavilla, director de viajarconperros.es, pone las calles con nosotros, para darnos los consejos que necesitamos sobre este tema.

Aunque pueda parecer una obviedad para muchos, Francisco Mediavilla ha querido romper el hielo con este consejo: “Yo te diría que uno de los consejos que más me gusta dar, y parece tonto, es que cuando hagas fotos con el móvil o con lo que sea, no olvides de que salga también el perro en el selfie, porque luego será un recuerdo maravilloso porque desde luego que es el compañero ideal para la familia y para cualquiera”.

¿Y cómo debe ser la preparación para irnos de vacaciones con ellos sin que nos pongan muchos problemas antes, durante y después del viaje?: “Lo primero es su alimentación, si come pienso puedes llevar una buena provisión de alimentos, un bol con agua fresca, que los viajes largos en coche son con estos calores imprescindibles, y si puedes llevar su cestita, su mantita... Algo que le sirva de referencia para hacerse su pequeño rinconcito. Porque, por ejemplo, es conveniente que en los hoteles que admiten perros den alguna solución. En muchas tiendas te venden por 15 o 20 euros una camita de perro. Pues ofrecerles eso a los clientes para que luego el perro no se suba a los sofás, a los sillones, a las camas... Y si el perro tiene un sitio para acomodarse, siempre lo va a preferir. Y bueno, pues entre la buena voluntad de algunos hosteleros que tienen mentalidad amigable con los animales y gente que entiende que su perro es parte de la familia y no quiere viajar sin ellos, pues sí que hay una gran comunidad de viajeros que recorren el mundo con su perro y me parece que es una imagen cada vez más normal. De hecho, en algunos países europeos es la norma casi. En España somos quizás un poco de los más reacios en algunos sentidos, porque por ejemplo encontrar un restaurante donde comer con tu perro, por muy tranquilo, pequeño, amigable y respetuoso que sea el perro, pues a veces es muy complicado. Incluso en algunas terrazas te ponen pegas, cosa que no entiendo”.