La ciudad de España en la que pasas más horas en el coche al año por el tráfico: Ni Madrid ni Barcelona

Las ciudades tienen que sacarse un conejo de la chistera si no quieren tirar a la basura millones de euros anuales en forma de productividad desaprovechada, envíos ralentizados y miles de ciudadanos enfermos por culpa de la contaminación. En concreto, en España hay tres ciudades en las que más tiempo pasan los coches parados que revela Alfonso García.

item no encontrado





Las operaciones salida y retorno en vacaciones, y las horas punta del día en las grandes ciudades, son los momentos en los que con mayor probabilidad se generará lo que se conoce como atasco. Estas retenciones de tráfico provocan estrés, ira y frustración en los conductores.

Este fenómeno es causado, en muchas ocasiones, por un accidente de tráfico. También puede ser resultado de la señalización vial unido a un volumen elevado de tráfico. Y, en muchos casos, también se generan a consecuencia de nuestra actitud al volante y la escasa fluidez.

Un atasco se forma por un efecto en cadena, es decir, los conductores repiten una acción, que generalmente es un frenazo, de un vehículo hasta que acaba deteniendo por completo la circulación. De este modo, se habrá originado la retención y, a continuación, comenzará lo que se denomina efecto acordeón.

Horas punta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los atascos presentan una gran lista de efectos negativos en los componentes de nuestro vehículo. El embrague es un elemento fundamental en los vehículos con caja de cambios manual y también uno de los que más sufren. Según cálculos de mecánicos, supone embragar más veces que en un recorrido de 1.000 kilómetros por autopista.

Alamy





En los embotellamientos, los motores se sobrecalienta, puesto que, con el propulsor encendido y el vehículo en parado, no circula el aire correctamente. Por eso, el sistema de refrigeración sufre y, de no estar en buen estado, podría no enfriar adecuadamente el motor.

Según el último informe de tráfico 2023 realizado por TomTom que he analizado 387 ciudades de 55 países donde ha medido la velocidad a la que circulamos en horas punta, "la ciudad con el peor tráfico del mundo es Londres, donde para hacer un trayecto de tan solo diez kilómetros se necesitan 38 minutos".

Para circular por la capital británica hay que ser especialmente paciente, ya que "en horas punta los conductores londinenses necesitan hora y media, por lo tanto, pierden unas 148 horas al año metido en atascos". "En el ranking de las peores después de Londres es como Dublín o Toronto", revela Alfonso García.

La ciudad de España

"Si hablamos de España, la peor ciudad para circular con el tráfico es Vitoria, donde el conductor pasa 48 horas dentro del vehículo, seguido de Gijón con 45 al año, en cuanto a horas perdidas en el tráfico en horas punta, y a continuación se sitúa Alicante con 41", desvela Alfonso García en Poniendo las Calles.





No es fácil evitar los atascos porque se producen en vías muy transitadas que, a veces, son las únicas disponibles para llegar al destino deseado. Una conducción eficiente, siguiendo las velocidades recomendadas y con una distancia de seguridad correcta, está demostrado que mejora el funcionamiento conjunto de la vía.