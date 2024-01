De cantar en la calle a tocar en una orquesta sinfónica, así es el equipo de 'Malinche Symphonic'

Tras el gran éxito de Nacho Cano con el musical Malinche, del cuál pudieron disfrutar más de 300.000 espectadores en su primer año en Madrid, ahora llega una experiencia musical sin precedentes, el concierto Malinche Symphonic, es un evento musical que se va a presentar este domingo 7 de enero, a las 12 del mediodía fusionando muchos estilos de música y uniendo culturas.

El espectáculo cuenta con un formato muy innovador en el que se incluye una orquesta sinfónica y una banda de rock uniendo así diferentes expresiones musicales con la única intención de crear una experiencia única.

Para conocer más detalles de Malinche Symphonic ha estado este viernes en 'Poniendo Las Calles' Manuel Jurado, director de la orquesta sinfónica del musical Malinche: "Es una orquesta muy especial porque, a pesar de que es una orquesta profesional, tiene un trasfondo social muy importante. Ya que, no solamente le estamos dando oportunidad a los inmigrantes que están tocando en las calles, sino también a las personas que se gradúan en los mejores conservatorios de España y no tienen esa oportunidad de tocar dónde van a tocar estos músicos y esta orquesta brinda esas oportunidades para su desarrollo artístico y musical", así lo ha contado este viernes en 'Poniendo Las Calles' el director de la orquesta sinfónica del musical Malinche, Manuel Jurado.

La idea de crear esta orquesta: "Si no me dan la oportunidad, creo yo la orquesta sinfónica"

Es una orquesta musical que está integrada de diferentes músicos, de diferentes nacionalidades, casi todas son de latinoamérica, también de nuestro país, de España: "Yo vine a España hace 6 años porque gané un premio internacional y bueno yo dije, mi vida está resuelta, gané un premio internacional, me invitan con una beca de 6 meses a quedarme en España, por la situación política que estaba pasando en mi país y yo pensé, bueno, voy a hacer carrera aquí, pero me di cuenta que si para un música es complicado, para un director.... Muchísimo más. Nadie te presta una orquesta sinfónica así por así. Pues bueno empecé como cualquier inmigrante, a trabajar de muchísimas cosas, camarero, conductor...Y un día me cansé porque, pensé, por qué estoy trabajando de otras cosas si yo soy director de orquesta sinfónica y comenzó esta idea de ayudar, por ejemplo, a mis compañeros y amigos venezolanos que estaban tocando en la calle", así lo ha contado este viernes en 'Poniendo Las Calles' el director de la orquesta sinfónica del musical Malinche, Manuel Jurado.