El cambio de la DGT con un trámite que los conductores ya no podrán hacer por internet "como hasta ahora"

Conducir sin carnet está sancionado con una multa de 500 euros y puede llegar a alcanzar los 6.000 euros. Una de las razones por las que te lo pueden retirar es la pérdida de los puntos del permiso. Desde su puesta en funcionamiento en 2006, conseguido hacer que se vea el conducir no como un derecho ilimitado, sino como un crédito que otorga la sociedad al conductor. Algunas veces es visto como una fórmula para ingresar más, pero la realidad es que es una fórmula para controlar a todos aquellos que no respetan la conducción. Sobre el sistema ha hablado Alfonso García en 'Poniendo las Calles'.

En general se parte con un saldo de 12 puntos. Sin embargo, los conductores noveles y cualquier conductor que obtenga de nuevo su permiso tras habérsele sido retirado empiezan con 8 puntos. Puedes consultar tu saldo de puntos en cualquier momento a través de varios canales, aunque ha cambiado recientemente, como ha conocido Carlos Moreno 'El Pulpo'. Recuerda que cometer infracciones te resta, hasta llegar a cero. Si llegaras a esa situación, se procederá a tramitar la perdida de vigencia de tu permiso y no podrás conducir ningún vehículo.

Los puntos del carnet

No solo los puedes perder, también los puedes ganar. Si en 3 años no se comete ninguna infracción que reste puntos, se incrementará en 2 puntos los puntos iniciales, llegando a tener 14. Tras otros 3 años sin infracciones, se sumará otro punto más, quedando el total en 15. En el caso contrario, se reducirán tras ser sancionado por cometer alguna infracción grave o muy grave. Se pueden perder 2, 3, 4 ó 6 puntos por infracción dependiendo de la gravedad. Las principales son el exceso de velocidad, no llevar puesto el cinturón, el uso del teléfono móvil y el consumo de alcohol y drogas.





Si has sido condenado por sentencia judicial por un delito de privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo inferior o igual a 2 años, debes realizar un curso de sensibilización y reeducación vial de 24 horas lectivas de duración. Si no quieres arriesgarte a perder la vigencia de tu permiso y no poder conducir, puedes optar por hacer este mismo curso para recuperar hasta un máximo de 6 puntos, nunca superando tu saldo inicial de puntos. Podrás realizar un curso una vez cada 2 años o, en el caso de los conductores profesionales, una vez al año.

Cómo se consulta el saldo de puntos

La DGT ha realizado un cambio para el procedimiento de consulta de saldo de puntos que nos quedan en el carnet de conducir. Desde el pasado 1 de octubre, los conductores ya no podrán hacer este trámite de forma online como se podía hacer hasta ahora. "Entonces, tendremos que llamar por teléfono al 060, habrá que responder a preguntas como nombre, apellidos, identificarse con el número de DNI y así podremos saber el saldo con este nuevo servicio telefónico 24 horas en días laborales", explica Alfonso García en 'Poniendo las Calles'.

Un agente de la Guardia Civil pide documentación a un conductor en un control de tráfico en el kilómetro 34 de la A-1, el día que comienza la operación salida del puente de mayo 2022, a 29 de abril de 2022, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la 'Operación de Tráfico 1º de mayo', un dispositivo especial que arranca hoy a las 15.00 horas y finalizará en la medianoche del lunes 2 de mayo, en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Madrid y Murcia, regiones en las que la festividad se ha trasladado al lunes.Se prevén cinco millones de desplazamientos por carretera en cuatro días.





"También con un agente físico, de 9 a 18 horas", aclara el especialista de motor a Carlos Moreno 'El Pulpo', "pero también podemos hacerlo por la app 'mi DGT' o a través de la web, eso sí, utilizando un certificado digital, el DNI electrónico o credenciales de la aplicación CLAVE". Como regla general, no se pueden perder más de 8 puntos en un día, pero hay excepciones si se trata de infracciones graves que vas cometiendo. Con ellas puedes perder todos los puntos del carnet en una misma jornada. En cualquier caso, ya sabes cómo comprobarlo a partir de ahora.