El cambio climático llega al espacio con nubes sospechosas que parecen estrellas: "Constelación de basura"

Este miércoles ha estado en 'Poniendo Las Calles' Fernando Valladares, es científico del consejo superior de investigaciones científicas y profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos y cada semana habla del medio ambiente.





Una señal de identidad de nuestra civilización es la basura y cada vez hay más basura espacial encima de nuestra cabeza de la que ni siquiera nos damos cuenta. "No tenemos bastante con llenar de basura los campos y las montañas y los océanos, que llenamos también de basura la atmósfera y esto tiene muchas consecuencias, tiene riesgos para nuevos proyectos y unos costes y a veces no somos conscientes, excepto cuando vemos unas estrellas, que no son simples estrellas, sino que es basura espacial", así lo ha contado Fernando Valladares en 'Poniendo Las Calles'.





Toneladas de basura espacial

Estamos hablando de miles de toneladas de basura espacial: "Más que el peso absoluto de basura es la cantidad de pequeños objetos que se suman a todos los trastos inútiles que se envían a la atmósfera, hay muchos satélites que no vuelven a la atmósfera, por ejemplo, un pequeño tornillo a esas velocidades provoca una gran avería, de hecho, se está intentando mantener las cosas a salvo allí arriba, pero cada vez cuesta más. Un consultor de la NASA hablaba de la carrera espacial que siempre ha servido a los países para mostrar su poder", así lo ha contado Fernando Valladares en 'Poniendo Las Calles'.

Existen algunas tecnologías que ayudan a limpiar el planeta: "Hay un satélite que se encarga de limpiar el espacio, la escuela politécnica de Estados Unidos, lanzó el satélite para empezar a limpiar la basura espacial. Aun así, posiblemente necesitemos una regulación internacional para todo aquel que meta cosas en la atmósfera que se acuerde traerlas de vuelta para que no se conviertan en basura".