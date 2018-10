La web que ayuda a los padres a educar digitalmente a sus hijos

No paramos de ver informes en los que se habla del tiempo que nuestros pequeños pasan frente a las diferentes pantallas: tabletas, móviles, ordenadores... El problema es, sobre todo, en qué emplean ese tiempo.

Aunque la tecnología aporta nuevas herramientas para entender y moverse por el mundo, e incluso los nuevos puestos de trabajo se relacionan directamente con ella, es cierto que también surgen problemas, como el del juego online. La facilidad para apostar a través de la red ya ha provocado algún susto en la economía de algunas familias.

Para dar respuesta a todas las dudas ha nacido la web Empantallados, un proyecto nacido para que los padres sepan cómo actuar con sus hijos cuando estos están dentro del mundo digital. Es una iniciativa de un grupo de colegios agrupados en Fomento Centros de Enseñanza, a cuyos padres les preocupa "muchísimo" este tema. "Nos da hasta pánico y no sabemos qué hacer", dice su coordinadora de contenidos, María José Abad, en 'Poniendo las calles'.

ESCUCHA A MARÍA JOSÉ ABAD EN 'PONIENDO LAS CALLES'

En Empantallados se trata qué deben saber los padres sobre qué y cómo consumen pantallas sus hijos. "Cada mes se trata un tema: el primer móvil (a qué edad, cómo entregárselo), Instagram..."

Abad asegura que no están en contra del uso de la tecnología por parte de los más pequeños: "Es una oportunidad más para educar, no podemos negar que existen móviles y pantallas", por lo que desaprovechar lo que esta herramienta puede dar de positivo a los niños es desperdiciarla. "Hay determinados temas que no conocemos, pero deben entrar en nuestro radar de padres. Tenemos muchísimo criterio, no podemos dejarles huérfanos digitales", indica la coordinadora de contenidos de Empantallados.

En cualquier caso, desde esta página web apuestan por desconectar "de vez en cuando" de la tecnología. Los primeros responsables de ello son, según María José, los propios padres: "Tenemos que dar ejemplo".