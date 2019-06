José María Guzmán, historia de la música que vive en nuestros recuerdos

El invitado que ha venido este viernes a poner las calles con El Pulpo, es un invitado que lleva toda la vida dedicada a la música. Y eso le ha convertido en parte de la historia de nuestro país porque muchas de sus canciones nos han acompañado en algún momento. Son miles lo datos y detalles sobre su obra en Solera, Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, Cadillac, Los Hobbies y otros muchos proyectos que han acompañado su carrera. Hablamos sin duda de José María Guzmán.

Ha participado hace unas semanas en la Voz Senior y tanto Pablo López como Antonio Orozco te pidieron para su equipo. Estamos ante un artista que ha pasado por diferentes momentos de popularidad, pero que esto no le ha supuesto una perdida en sus obras. Sobre todo porque, como él mismo ha comentado siempre, es más compositor que cantante.

También ha sido actor de musicales. Ha participado en Queen. We Will rock you y Godspell. Pero su parte polifacética no acaba ahí. Guzmán también ha trabajado en algo que aquí admiramos mucho. Ha sido actor de doblaje, campo en el que ha hecho y hace papeles muy sonados. Películas Disney muy famosas como: 'La Bella y la Bestia', 'Vaiana', 'El libro de la selva' o 'Mary Poppins' han contado con su voz.

Pero ya que ha madrugado para poner las calles, es mejor escucharle para que para disfrutar de sus historias y aventuras, que se han ido convirtiendo en canciones. Este viernes en 'Poniendo las Calles' el gran José María Guzmán.