Cuatro series míticas se estrenaron en días como estos

La semana del 7 al 13 de septiembre ha sido la protagonista en el espacio de Efemérides de 'Poniendo las calles'. Unos días típicos de vuelta al trabajo y al colegio tras las vacaciones de verano, que echando la vista atrás, han visto nacer grandes series de televisión... entre otras cosas:

7 de septiembre

En 1710 el rey Felipe V autoriza a Albacete para celebrar su feria, ahora convertida en una de las fiestas más divertidas de España.

Unos siglos más tarde, en 2003, se estrena en Antena 3 'Aquí no hay quien viva', una serie que, de media, tenía pendientes cada semana a más de 5 millones de espectadores en nuestro país, que seguían los enredes de la comunidad de vecinos más histriónica.

Además, Mecano compuso una de sus mejores canciones a esta fecha:

Además, nació una diva del pop estadounidense: Gloria Gaynor, en 1949

8 de septiembre

Cruzamos el charco y viajamos en el tiempo hasta 1966 para subir a bordo de la Enterprise de 'Star Trek: The Original Series', cuyo primer episodio se emitió tal día como ese en la NBC, creando un gran elemento de la cultura popular de finales del siglo XX y a todo un personaje: el Doctor Spock.

10 de septiembre

En 1877, en la Catedral de Santo Domingo (República Dominicana), se hallan, o eso creen algunos, los restos de Cristóbal Colón. Una teoría sujeta a discusiones, porque hay quien defiende que el descubridor descansa allí, otros hablan de la Catedral de Sevilla...

Este mismo día, en 1981, una obra clave de la pintura contemporánea española vuelve a la península después de 40 años 'exiliada' en Nueva York: el Guernica de Pablo Picasso.

Precisamente en Nueva York, y en todo Estados Unidos, se estrenó en 1990 una de las primeras sitcom: 'El Príncipe de Bel-Air', que lanzaría a la fama a Will Smith.

En 2006, el heptacampeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, el piloto más laureado de la historia, anuncia su retirada.

11 de septiembre

The Beatles graban uno de sus sencillos más aclamados: Love Me Do. Fue en 1962.

Aunque este día ha pasado a la historia por cambiar el mundo en 2001, cuando 3016 personas murieron en los atentados en Nueva York, contra las Torres Gemelas, el Pentágono, en Washington DC, y en Shanksville.

13 de septiembre

En Japón, sale al mercado uno de los videojuegos más exitosos y populares de todos los tiempos, el mítico 'SuperMario Bros'.

Además, comienza sus emisiones la serie más longeva de la televisión en España (con permiso de 'Goenkale', de Euskal Telebista): 'Cuéntame', que precisamente comienza este jueves la segunda parte de su temporada número 19.