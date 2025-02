La Tania le confiesa Carlos Moreno 'El Pulpo' la influencia de C. Tangana en su carrera: "Siempre ha estado cerca"

En Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' tuvo el privilegio de conversar con La Tania, una de las voces más prometedoras de la música española actual, quien está dando una nueva vida a la copla, el género musical tan representativo de la identidad española. Con su álbum Amoríos: La verdad de mi coplilla, La Tania fusiona las raíces de la copla con sonidos modernos, creando una mezcla única que ha cautivado tanto al público como a la crítica.

Desde pequeña, La Tania estuvo rodeada de la copla gracias a su familia. Su abuelo, gran aficionado a este género, cantaba canciones como El Emigrante o María de la O, que marcaron profundamente su relación con la música. Como ella misma confiesa, la copla es parte de su ADN, y su amor por este estilo fue el catalizador de su proyecto musical. Sin embargo, su propuesta no se limita a la interpretación tradicional. En su disco Amoríos, ha logrado adaptarlo a los tiempos actuales, incorporando influencias y técnicas que abren nuevos horizontes para la copla.

La Tania no se considera una coplera tradicional, aunque siente un profundo respeto por las artistas de este género. Su objetivo es traer la copla de vuelta a la primera línea de la música, pero con una visión fresca y renovada, una tarea que ha logrado con creces al mezclarla con otros géneros, creando un sonido moderno que atrapa tanto a jóvenes como a mayores.

Uno de los aspectos más interesantes del proceso creativo de La Tania fue su estancia en París, un periodo en el que el ambiente cultural y musical de la ciudad influyó en el sonido de su disco. Amoríos es, en palabras de La Tania, un disco narrativo que recoge sus vivencias personales. La canción Los Almendros, que incluso le ha valido una nominación a los Premios Goya 2025, es una de las muestras más claras de la emotividad que impregna todo su trabajo.

Una canción de conflicto y reencuentro

En la capital francesa, La Tania también tuvo la oportunidad de colaborar con Yeray Cortés, compositor de la mayoría de las canciones de su álbum, y de tocar con un guitarrista flamenco en los bares de la ciudad, lo que le permitió experimentar nuevas sonoridades y enfoques en la creación musical.

Una de las canciones más destacadas de Amoríos es Monigote, que La Tania presentó en la entrevista. Esta pieza aborda la temática del conflicto emocional en una relación, lo que se refleja en la letra y la narrativa de la canción. La Tania explica que, en su proceso creativo, partió de una crisis personal para componer este tema, que abre el disco con una atmósfera de lucha interna. La canción describe la relación con su compañero musical, Yeray Cortés, quien también es su pareja, y cómo ambos atravesaron juntos un período de incertidumbre emocional.

El videoclip de Monigote, rodado en París, refleja visualmente esta historia de lucha y reencuentro, mientras que su letra captura la esencia de las emociones y vivencias personales de La Tania. Esta obra muestra cómo la música puede ser una forma de catarsis, una manera de transformar el dolor en belleza artística.

La Tania también se mostró especialmente preocupada por la visión de la copla en la sociedad actual. Para ella, este género no debe estar vinculado exclusivamente a contextos políticos o ideológicos, como a veces ha ocurrido en el pasado. La copla es, ante todo, un reflejo de la identidad española, un patrimonio cultural que debe mantenerse vivo a través de las nuevas generaciones. En este sentido, su propuesta busca desafiar esa percepción y devolverle a la copla el lugar que le corresponde en la música popular, sin prejuicios ni ataduras.

La influencia de C. Tangana

En su entrevista con Carlos Moreno 'El Pulpo', La Tania también reflexionó sobre la influencia que ha tenido en su carrera su amistad con el reconocido cantante C. Tangana. A pesar de no haberse subido nunca a un escenario con él, La Tania destacó cómo su amistad y apoyo cercano han sido fundamentales en su proyecto musical. "Nunca me he subido en un escenario con él, pero sí que se ha venido al estudio y sobre todo, como que... Bueno, él es amigo y siempre ha estado cerca de este proyecto", confesó la cantante al Pulpo, destacando la importancia del respaldo emocional y artístico que ha recibido de su parte.

La colaboración y cercanía con Tangana, un referente de la música urbana que ha logrado revitalizar géneros tradicionales como la copla, ha sido clave para La Tania en la creación de su propio estilo musical, donde el riesgo y la experimentación son constantes. Su apoyo mutuo refleja cómo los artistas más arriesgados pueden encontrar inspiración y fuerza en aquellos que comparten la misma pasión por mezclar tradición y modernidad.