La meteoróloga Mar Gómez aclara si llegará una nueva DANA a España: "Nunca será como la semana pasada"

En su intervención en Poniendo las Calles, la meteoróloga Mar Gómez despejó las dudas sobre la posibilidad de que una nueva DANA afectara a España en los próximos días. Gómez, quien es una de las expertas más destacadas en el campo de la meteorología, tranquilizó a la audiencia al asegurar que, aunque el tiempo continuará inestable en algunas regiones, la situación no será comparable a la devastadora DANA que golpeó España la semana pasada, especialmente en zonas de Valencia y Castilla-La Mancha.

En su conversación con Carlos Moreno 'El Pulpo', la meteoróloga explicó que el tiempo se estabilizará, al menos hasta el miércoles de la semana siguiente, gracias a la presencia de un anticiclón que predominará en gran parte del país. No obstante, se producirán algunas lluvias, principalmente en la zona oeste, especialmente el martes, asociadas a los restos de una tormenta subtropical que se acerca a las costas españolas. Sin embargo, estas lluvias no representarán un riesgo significativo. En algunas áreas del Sistema Central podrían acumularse más de 50 litros por metro cuadrado, pero no se esperan consecuencias graves.

El Mediterráneo, y especialmente el archipiélago balear, volverá a ser foco de tormentas a partir del jueves, y especialmente hacia el viernes. Aunque todavía existe incertidumbre sobre la intensidad exacta de estos fenómenos, Mar Gómez destacó que, en todo caso, no se trataría de una situación comparable a la DANA de la semana pasada. "Nunca será como la semana pasada", aseguró Gómez, haciendo énfasis en que, aunque las lluvias podrían ser intensas en algunas áreas, no alcanzarán la magnitud ni la devastación de los fenómenos anteriores.

Europa Press Aceras y carreteras anegadas por la lluvia, a 30 de octubre de 2024, en Barcelona

Para contextualizar, Gómez recordó la magnitud de la DANA que azotó varias regiones de España, y en particular a Valencia y Castilla-La Mancha, donde los efectos fueron devastadores. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones catastróficas, y el clima extremadamente inestable fue responsable de pérdidas humanas y materiales. La meteoróloga explicó que la DANA es un fenómeno meteorológico caracterizado por una borrasca que se aísla en las capas altas de la atmósfera, creando un aire frío que, combinado con la humedad, genera lluvias intensas.

Una nueva DANA

En cuanto a las causas que multiplicaron la virulencia de esta DANA, Mar Gómez explicó que varios factores contribuyeron a la excepcionalidad de las lluvias: un mar Mediterráneo más cálido de lo habitual, que favorece la mayor evaporación y, por ende, mayor humedad en la atmósfera, sumado a la orografía de la zona (con sierras que concentran las lluvias en determinadas áreas).

También advirtió que el cambio climático está contribuyendo al aumento de fenómenos meteorológicos más extremos, lo que implica que fenómenos como la DANA podrían repetirse con mayor frecuencia en el futuro.

En la entrevista, Mar Gómez destacó que fenómenos como la DANA son cada vez más frecuentes en Europa. Según la meteoróloga, si en el pasado se registraban alrededor de 20-25 eventos de este tipo al año, ahora se pueden contar entre 35 y 40, lo que muestra una clara tendencia al alza.

Europa Press Personas con paraguas por las calles de Málaga, a 29 de octubre de 2024, en Málaga, Andalucía

Sin embargo, también aclaró que no todas las DANA son destructivas, aunque es cierto que el aumento de la temperatura en el mar Mediterráneo, que se calienta a una velocidad mucho mayor que otros mares del planeta, genera un "combustible extra" que favorece la formación de tormentas más intensas.

"Nunca será como la semana pasada"

La especialista en meteorología subrayó que, aunque estos fenómenos extremos pueden parecer cada vez más comunes, también es posible tomar medidas para mitigar sus efectos. Si bien no se puede evitar que ocurran, la preparación y la gestión adecuada de las alertas y evacuaciones pueden salvar vidas.

De hecho, hizo un llamamiento a la población y a las autoridades para que mejoren la comunicación en cuanto a los avisos meteorológicos, asegurando que la información llegue de forma clara y comprensible para todos.