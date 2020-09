Fernando Gómez nos presenta “El mundo a través de sus cárceles”

Seguramente una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es estar privada de libertad. En las sociedades más avanzadas respecto a los derechos humanos tenemos la tranquilidad de saber que si no cometemos un delito de cierta transcendencia no seremos condenados con pena de cárcel. Pero esto no en todo el mundo es igual. Además en los países civilizados las cárceles son lugares en los que se supone el preso puede llegar a reinsertarse. Fernando Gómez es escritor e investigador y su último trabajo seguro que le ha tenido mucho tiempo encerrado delante de su ordenador. El mundo a través de sus cárceles. Un libro que se adentra en un mundo que normalmente nos gusta ver desde fuera.