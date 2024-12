Un experto en entrevistas de selección asegura que una empresa no te contratará si haces esto: "Es crudo decirlo"

En Poniendo las Calles, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo', se abordó un tema crucial para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo: los errores más comunes en entrevistas de trabajo y los factores que pueden llevar a ser descartado. Para ello, contaron con la participación de José Manuel Patrón, psicólogo y experto en procesos de selección de personal.

Actualmente, en España hay 3 millones de parados, y uno de ellos es Laura Hinojo, una joven de 22 años que lleva un año buscando trabajo. Durante su búsqueda, ha realizado cuatro entrevistas sin éxito, a pesar de que ha mejorado en el manejo de sus nervios.

Laura compartió que las preguntas en las entrevistas suelen ser similares, pero hubo una que la dejó completamente descolocada: "Una pregunta que me haya extrañado que me hicieran es si tengo pensamiento de quedarme embarazada porque tengo 22 años". Esta pregunta, además de ser ilegal, es un claro ejemplo de lo que no debería ocurrir en una entrevista.

Errores comunes en entrevistas

José Manuel Patrón ofreció varios consejos a los oyentes sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo y los errores comunes que pueden llevar a ser descartado. En primer lugar, subrayó la importancia de mantener la calma y controlar los nervios.

"Los nervios, el querer hablar mucho y dar muchos detalles que a lo mejor no vienen al caso del puesto de trabajo, son errores comunes", explicó Patrón. También mencionó que los entrevistadores suelen estar entrenados para detectar incongruencias en los currículums, los cuales a veces están "demasiado inflados".

La importancia de la confianza

Patrón enfatizó que llegar a la etapa de la entrevista cara a cara significa que el currículum del candidato ha despertado interés. "La empresa está dispuesta a escucharte. La persona que les hace la entrevista tiene muchas ganas de que la persona sea el perfil adecuado", aseguró.

Este enfoque puede ayudar a los candidatos a sentirse más seguros y confiados. Sin embargo, es fundamental mostrar seguridad sin caer en la arrogancia. "Ir confiado, pensar que tenemos más poder del que imaginamos, es fundamental mostrar seguridad", añadió.

Qué hacer ante preguntas inapropiadas

Ante preguntas inapropiadas, como la que le hicieron a Laura sobre si pensaba quedarse embarazada, Patrón aconsejó que no se está obligado a contestar. Sin embargo, advirtió que no responder directamente podría llevar a ser descartado.

"Si una empresa te formula ese tipo de preguntas, seguramente si tú no respondes a esa pregunta directamente serás descartado. Es muy crudo decirlo y es así, pero al final las personas tenemos nuestros sesgos y creencias", admitió Patrón. A pesar de ello, recordó que esas preguntas son ilegales y forman parte del ámbito privado del candidato.

El candidato ideal

Patrón también destacó la importancia de la actitud del candidato durante la entrevista. "Siempre en mis equipos nunca he querido contratar a nadie que vaya a provocar un problema en el equipo". Esta declaración subraya la relevancia de la armonía y la capacidad de trabajar en equipo.

Las entrevistas de trabajo son un proceso crucial en la búsqueda de empleo, y evitar ciertos errores puede marcar la diferencia. José Manuel Patrón ofreció valiosos consejos, como mantener la calma, ser coherente con el currículum y mostrar confianza. Además, recordó que es esencial conocer los derechos del candidato y no responder a preguntas inapropiadas. Si bien estas situaciones pueden ser desalentadoras, la clave está en prepararse adecuadamente y creer en uno mismo.