Si estás en este grupo de población, la vacuna de la gripe está contraindicada: "Aquellas personas"

La vacunación contra la gripe es una herramienta fundamental en la prevención de esta enfermedad estacional, especialmente para grupos vulnerables como los ancianos y aquellos con condiciones de salud preexistentes. Sin embargo, existen ciertas poblaciones en las que la vacunación contra la gripe está contraindicada, tal como explica el doctor Darío Fernández en su intervención en Poniendo las Calles.

Una de las principales contraindicaciones mencionadas por el doctor Fernández son las reacciones alérgicas graves. "Aquellas personas que hayan tenido una reacción alérgica muy grave o grave con la vacuna no deben vacunarse", advierte. Esto es crucial, ya que una reacción alérgica severa puede desencadenar síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de la cara y la garganta, o una caída de la presión arterial.

Estas reacciones, aunque son raras, pueden ser potencialmente mortales. Por lo tanto, es fundamental que las personas con antecedentes de alergias severas a componentes de la vacuna discutan sus opciones con un profesional de salud antes de recibirla.

Otra población que debe tener precauciones es la de los niños menores de seis años. Según el doctor Fernández, "los niños y niñas menores de seis años" no deberían recibir la vacuna. Esto se debe a que la respuesta inmunitaria en los niños más pequeños puede ser diferente y, en algunos casos, se prefiere utilizar vacunas específicas diseñadas para su edad.

Además de las reacciones alérgicas y la edad, el doctor Fernández también menciona otras situaciones clínicas en las que la vacunación no es aconsejable. "Tampoco debería aconsejarse a una persona que tiene fiebre alta, más de 38 grados, o está pasando por una infección aguda", explica.

En estos casos, la vacuna puede no ser efectiva y el cuerpo podría no responder adecuadamente debido a la carga de la enfermedad. Es recomendable esperar a que la persona se recupere de la fiebre y de la infección antes de proceder con la vacunación. Esto no solo protege la eficacia de la vacuna, sino que también asegura que la persona esté en el mejor estado de salud posible para recibirla.

Es importante recordar que, aunque estas son las principales contraindicaciones, cada caso es único. Las decisiones sobre la vacunación deben tomarse en consulta con un médico, quien podrá evaluar el estado de salud individual y ofrecer recomendaciones personalizadas. La comunicación abierta entre el paciente y el profesional de la salud es clave para tomar decisiones informadas sobre la vacunación.

El doctor Fernández también subraya que, aunque existen grupos en los que la vacuna está contraindicada, esto no debe disuadir a la población general de vacunarse. La vacunación sigue siendo altamente recomendada para la mayoría de las personas, ya que ofrece una defensa crucial contra la gripe y sus posibles complicaciones, que pueden ser graves, especialmente en poblaciones vulnerables.

Es vital entender que, aunque la vacuna contra la gripe es una herramienta esencial en la prevención de esta enfermedad, hay ciertas poblaciones que deben ser cuidadosas al considerar la vacunación. Las reacciones alérgicas graves, la edad de los niños menores de seis años y el estado de salud durante infecciones agudas son factores clave a tener en cuenta.

El asesoramiento médico es indispensable para garantizar que la vacunación se realice de manera segura y efectiva. La educación sobre estas contraindicaciones no solo ayuda a proteger la salud individual, sino que también contribuye al bienestar colectivo al mantener altas tasas de vacunación en la comunidad.