Un español regresa del Reino Unido tras 12 años y te ayuda a encontrar trabajo "con más de 50": "En una entrevista"

Después de doce años en el Reino Unido, Santiago Vernet regresó a Madrid con la esperanza de reintegrarse en el mercado laboral español. Su experiencia en el extranjero le había enseñado que la edad no debería ser un obstáculo para encontrar empleo.

Sin embargo, al volver, se encontró con un panorama desalentador: muchas ofertas de trabajo especificaban que solo se aceptaban candidatos menores de 30 años. Este requisito, común en España, no solo lo frustró, sino que también le hizo reflexionar sobre la discriminación por edad que enfrentan muchas personas mayores de 50 años en la búsqueda de empleo.

La conversación sobre este tema tuvo lugar en Poniendo las Calles, donde Santiago compartió su experiencia y la necesidad de cambiar la percepción sobre los trabajadores mayores. “En Inglaterra, nunca vi que la edad fuera un factor limitante a la hora de contratar. La experiencia se valora, y uno puede contribuir significativamente, independientemente de su edad”, comentó.

Un hombre de 50 años con una chaqueta de cuero negra rascándose la cabeza mientras piensa en un problema.

Al regresar a España, Santiago se dio cuenta de la contradicción que existía en el mercado laboral: por un lado, muchas empresas se quejaban de la dificultad para encontrar personal cualificado, y por otro, había un gran número de desempleados con experiencia y habilidades. Esta situación lo llevó a investigar más a fondo y a desarrollar una plataforma llamada Job50, destinada a ayudar a personas mayores de 50 años a reintegrarse en el mundo laboral.

Un español regresa del Reino Unido

La idea de Santiago fue simple, pero poderosa: si la experiencia y el conocimiento son activos valiosos, era necesario demostrarlo a los empleadores. A través de Job50, Santiago y su equipo comenzaron a trabajar en un sistema que no solo ayudara a las personas a adaptar sus currículos, sino que también les enseñara a presentarse de manera efectiva ante las empresas.

“La clave está en la adaptación y en la comunicación. Muchos se quedan atrapados en la idea de que un currículum debe ser fijo, cuando en realidad debe ser una herramienta flexible”, afirmó. Uno de los principales obstáculos que Santiago identificó fue el estigma asociado a la edad.

“En España, existe una cultura que asocia la experiencia con obsolescencia. Pero eso es un error. Una persona mayor de 50 años aporta no solo habilidades técnicas, sino también inteligencia emocional y un conocimiento profundo del sector en el que ha trabajado”, explicó. Para combatir este estigma, Job50 promueve el valor de la resiliencia y la capacidad de adaptación, habilidades que se vuelven cruciales en un mercado laboral en constante cambio.

Un hombre de entre 45 y 50 años corta las ramas de un manzano con una podadora.

Además, Santiago enfatizó la importancia de la actitud en la búsqueda de empleo. “El estado anímico de una persona que busca trabajo está directamente relacionado con su éxito. Si te sientes desanimado, es probable que no logres transmitir lo mejor de ti en una entrevista”, dijo. Con esto en mente, la plataforma no solo se centra en habilidades técnicas, sino también en el bienestar emocional de sus usuarios.

"Con más de 50"

A medida que Job50 ganaba tracción, Santiago comenzó a ver resultados positivos. Las historias de éxito de personas que habían logrado volver al mercado laboral empezaron a proliferar, desafiando las percepciones negativas sobre el desempleo a partir de los 50 años. “Es una cuestión de tiempo y esfuerzo, pero estoy convencido de que hay un lugar para todos en el mundo laboral. Solo necesitamos cambiar la narrativa”, concluyó.

El regreso de Santiago no solo marcó un nuevo capítulo en su vida, sino que también se convirtió en un catalizador para el cambio. A través de su experiencia y dedicación, ha demostrado que la edad no debe ser un impedimento, sino una ventaja. Así, mientras pone las calles de Madrid, Santiago Vernet no solo busca empleo, sino que también ayuda a otros a encontrar el suyo, recordando a todos que la verdadera riqueza de un trabajador radica en su experiencia y capacidad para adaptarse.