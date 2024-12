El error más común al montar el Belén que cometen todas las familias: "Hay que cuidar el detalle, el criterio es claro"

Montar un belén es una tradición profundamente arraigada en la cultura española. Cada año, miles de familias aprovechan el puente de la Constitución para desempolvar las cajas del nacimiento, las luces de Navidad y otros adornos. Sin embargo, al igual que ocurre con otras costumbres, el proceso de poner el belén no está exento de errores. En muchos casos, uno de los más comunes es la falta de atención al detalle y la desorganización en la disposición de las figuras y elementos del belén. Esta y otras recomendaciones fueron destacadas por Manuel Cruzado, un experto belenista de Jerez de la Frontera (Cádiz), durante su intervención en Poniendo las Calles.

"Lo primero que hay que hacer es pensar bien dónde va a ir el belén", comenta Manuel Cruzado al principio de la entrevista. No se trata solo de elegir un rincón en cualquier parte de la casa. Según el belenista, la elección del espacio es clave para que el belén sea disfrutado correctamente, por lo que debe ubicarse en un sitio visible y que no interrumpa el flujo de la casa: "tampoco lo pongas en un trastero donde nadie lo vea", señala con firmeza.

La importancia del lugar es solo el primer paso. Después, hay que seleccionar las figuras que se utilizarán. Manuel recomienda comenzar con el "misterio" básico: "tendrás que tener a la Virgen, a San José, al Niño, al buey y a la mula. Esas son las figuras fundamentales". A partir de ahí, se puede ir ampliando con pastores, reyes magos y otros elementos, pero el criterio es claro: "las figuras del nacimiento son las más importantes", asegura.

Alamy Stock Photo Escena de Navidad en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Teror, Gran Canaria, Islas Canarias, España

Uno de los errores más comunes es no tener en cuenta las proporciones de las figuras. "Si pones figuras de 20 centímetros, tendrás que construir todo a escala, desde el pesebre hasta las casas o calles", aconseja Manuel Cruzado. No se trata solo de las figuras; también el entorno debe respetar un orden lógico de tamaños. Cruzado sugiere una solución simple para evitar que las figuras de diferentes tamaños desentonen: "las figuras grandes van al frente y las más pequeñas, al fondo", explicando que esto crea un efecto de profundidad y perspectiva que da cohesión al belén.

El error más común al montar el Belén

El agua es otro de los elementos que muchos intentan incorporar sin tener la experiencia necesaria. Manuel Cruzado advierte sobre las dificultades que conlleva montar un río o una fuente que funcione correctamente. "Si no tienes mucha experiencia, no te metas con el agua", comenta tajante. Asegura que el manejo del agua en el belén puede ser problemático, pues se corre el riesgo de que se derrame o no funcione bien. Si la idea de un río o una fuente no puede faltar, Manuel sugiere recurrir a soluciones más sencillas: "puedes comprar fuentes que ya tienen su mecanismo para poner agua, o incluso utilizar un espejo con arena, que es una técnica muy tradicional".

Una de las claves para lograr un belén realmente atractivo es crear un fondo adecuado. Según Cruzado, es importante no dejar la pared del fondo vacía, ya que esto hace que el belén pierda profundidad. "Puedes usar un papel continuo para que los niños pinten el paisaje, o si prefieres algo más sofisticado, hay posters con paisajes hebreos que encajan perfectamente", recomienda. Esto no solo mejora la estética, sino que también invita a los niños a participar activamente en la creación del belén, manteniendo viva la tradición familiar.

Este consejo también se aplica a los que tienen la ilusión de montar belenes grandes o complejos. Cruzado es claro: "Si no dominas el tema, no te metas en grandes proyectos desde el principio. Haz un belén pequeño, que se vea bien y se disfrute". La clave es avanzar paso a paso, mejorando cada año.

Alamy Stock Photo Belén con réplicas de edificios locales de Las Indias en La Palma con su orgulloso constructor

Manuel Cruzado también menciona que, si bien en su belén profesional no se permite la presencia de figuras ajenas al contexto del nacimiento, como personajes de dibujos animados, en las casas de familia "todas las licencias valen". Lo importante es que cada belén refleje la personalidad de la familia que lo monta, y que sea un espacio en el que tanto niños como adultos se sientan cómodos. Para Cruzado, lo fundamental es el disfrute y la participación familiar: "El belén es una fiesta, una tradición, y debe vivirse con ilusión".

"Hay que cuidar el detalle, el criterio es claro"

Manuel Cruzado nos recuerda que, aunque montar el belén puede parecer una tarea sencilla, se trata de un arte en el que cada detalle cuenta. "Cada año es diferente", nos dice, haciendo referencia al belén monumental que monta en la ONCE de Jerez, que este 2024 incorpora nuevas escenas y elementos, como un gran río y una zona urbana, lo que demuestra cómo la creatividad puede renovarse cada Navidad.

Sin embargo, independientemente de lo grande o pequeño que sea el belén, lo más importante es que todos los miembros de la familia disfruten del proceso y, sobre todo, de su resultado.