El consejo de una madre para que el postparto no afecte a tu salud mental: "Si lo sientes así, lo vas a pasar peor"

La maternidad es una experiencia única y transformadora, pero, como todas las etapas importantes de la vida, viene acompañada de retos y situaciones difíciles. El postparto, en particular, puede ser un momento de gran vulnerabilidad emocional para las madres. En una reciente charla en el programa Poniendo las Calles, Begoña Artiles, madre de dos hijos, diseñadora y creadora de los populares canales de contenido sobre maternidad La Vida Madre y Madres y Musas, compartió su experiencia y sus consejos para que las madres puedan cuidar su salud mental tras el parto.

Artiles, que ha creado una comunidad de apoyo y contención en redes sociales, sabe bien lo que significa afrontar el estrés y las presiones inherentes a la maternidad. Durante la entrevista, Begoña enfatizó la importancia de abordar el postparto con una mentalidad abierta y flexible, capaz de aceptar la vulnerabilidad sin prejuicios ni expectativas irreales. Según Begoña, una de las claves para gestionar esta etapa es el humor. "Si no eres capaz de reírte de ti misma y de las situaciones que te van a pasar, lo vas a pasar peor", afirmó tajante, subrayando que reírse de las dificultades permite a las madres tomar distancia de las emociones más intensas y sobrellevar mejor los momentos difíciles.

Begoña, quien también es autora del libro ¿Cómo ser la mejor madre del mundo?, escrito junto a Inma Sáenz, abordó el mito de la perfección en la maternidad. A menudo, las madres sienten que deben cumplir con unas expectativas de "madre perfecta", un ideal que los medios de comunicación han alimentado durante años, desde las portadas de revistas hasta las redes sociales. Begoña rompió este estereotipo con un mensaje claro: "No tienes que ser una mujer sufrida para ser buena madre. Puedes utilizar la epidural, pedir ayuda y ser una madre excelente", aseguró. En su opinión, aceptar las dificultades de la maternidad y aprender a gestionarlas sin ansiedad es vital para el bienestar emocional de la madre.

Alamy Stock Photo Madre que sufre depresión posparto sacude y grita a su bebé

La maternidad, según Begoña y su compañera Inma Sáenz, es un proceso lleno de incertidumbre y caos, pero también de oportunidades para el crecimiento personal. "La maternidad es mi zona de confort", confesó Begoña. Para ella, la maternidad es un espacio en el que se siente plena, aunque eso implique lidiar con la confusión y el caos de las primeras etapas. En contraste, Inma definió su experiencia como "locura", destacando que el desconocimiento y los retos constantes hacen que cada día sea una nueva sorpresa. "Estás improvisando todo el tiempo, y lo que te dice la gente sobre lo que debes hacer no siempre tiene sentido", añadió.

La importancia de no ignorar los propios sentimientos

Un aspecto fundamental que Begoña Artiles compartió en la entrevista es la necesidad de respetar las emociones propias, incluso si estas no se ajustan a lo que se espera socialmente de una madre. A menudo, las madres sienten presión por estar felices y agradecidas por cada momento, pero Begoña aconseja que cada mujer debe vivir su maternidad de acuerdo con lo que necesita sentir en cada momento. "Tienes derecho a sentirte nerviosa, asustada, o incluso a dudar de tu capacidad. No te obligues a sentir lo que no sientes", comentó.

Este enfoque en la salud mental de la madre y en la validación de sus emociones es un aspecto crucial para la prevención de trastornos como la depresión postparto. De hecho, Begoña señaló que cuando las madres se sienten libres para aceptar y procesar sus emociones, el proceso de recuperación es mucho más saludable.

El mensaje de Begoña Artiles es claro: la maternidad no es una competencia ni una carrera hacia la perfección. En lugar de obsesionarse por alcanzar un ideal inalcanzable, lo importante es aceptar cada momento tal y como viene, con sus altos y bajos, y rodearse de un entorno que permita reírse, compartir y pedir ayuda cuando sea necesario. Al final, cada madre debe tener la libertad de vivir su maternidad de la forma que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias.

Alamy Stock Photo Una mujer joven se sienta triste junto a la cuna

El postparto no tiene por qué ser un obstáculo para la salud mental si se afronta con humor, apoyo y, sobre todo, con la capacidad de ser realista con uno mismo. Como dice Begoña: "Si lo sientes así, lo vas a pasar peor". La clave está en aceptar lo que se siente, procesarlo con calma y permitir que cada etapa de la maternidad se viva a su propio ritmo.