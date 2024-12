Cómo decide un repartidor el momento de llevar a casa un paquete: "Intentamos hacer siempre dos entregas"

El sector de la mensajería ha evolucionado enormemente con la llegada del comercio electrónico. Hoy en día, los repartidores juegan un papel esencial en la logística de los paquetes, desde su recolección hasta la entrega en el hogar del cliente. En Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo' conversó con Francisco Martínez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Mensajería, quien explicó en detalle cómo los repartidores toman decisiones en su jornada de trabajo, especialmente en lo que respecta al proceso de entrega de paquetes.

Francisco Martínez destacó que el proceso de entrega de un paquete comienza mucho antes de que el repartidor llegue a la puerta del cliente. "Desde que el paquete se recoge en la tienda o en la central, pasa por diferentes etapas: transporte, clasificación, hasta llegar a la 'última milla', que es donde entra en acción el repartidor final", explicó Martínez. Este último es el encargado de entregar el paquete directamente al cliente, pero las decisiones que toma durante esta fase son fundamentales para asegurar una entrega eficiente.

Una de las claves para los repartidores es optimizar sus rutas. Francisco explicó que las empresas de mensajería intentan hacer dos entregas en un mismo recorrido siempre que es posible. Si en la primera entrega no encuentran al destinatario, el repartidor intenta volver a la misma zona al día siguiente, para realizar una segunda tentativa. "Intentamos hacer siempre dos entregas, y si no conseguimos entregar el paquete, lo dejamos en un punto de conveniencia o en una oficina para que el cliente lo recoja", señaló.

Uno de los desafíos más comunes para los repartidores es la precisión en las direcciones. Un pequeño error en los datos, como un código postal incorrecto, puede desviar el paquete a la zona equivocada, lo que retrasa la entrega. Por eso, las empresas de mensajería insisten en la importancia de que los clientes introduzcan la información correctamente. Si algo falla en el proceso, la clasificación y el reenvío del paquete pueden verse comprometidos.

Francisco también mencionó cómo la comunicación entre el repartidor y el destinatario juega un papel esencial. Muchos mensajeros mantienen una relación recurrente con los mismos clientes y conocen sus horarios o preferencias.

Esto les permite ajustar las entregas de manera personalizada, asegurando que el paquete llegue a tiempo o acordar una nueva franja horaria si es necesario. "El mensajero conoce al destinatario, sabe si va a estar en casa o no, y puede contactar directamente con él", afirmó.

A pesar de los esfuerzos, no siempre se consigue entregar el paquete en la primera tentativa. En esos casos, el repartidor debe buscar soluciones alternativas. Si el destinatario no está en casa, las empresas de mensajería intentan que el paquete regrese a la ruta al día siguiente o lo lleven a un punto de recogida. Si el paquete no se puede entregar en el plazo establecido, inicia el proceso de devolución al remitente, lo que involucra otro conjunto de decisiones logísticas.

Francisco destacó que este proceso no solo depende de los mensajeros, sino también de las políticas de cada empresa. En muchos casos, las empresas proporcionan varias opciones al cliente, como la entrega en otro horario o la recogida en un centro cercano, para minimizar las devoluciones.

El trabajo de un mensajero es mucho más que llevar un paquete de un punto A a un punto B. Requiere coordinación, planificación y una atención al detalle que permita minimizar los errores y asegurar una entrega rápida y eficiente. La logística detrás de cada paquete que llega a nuestro hogar es compleja, y los repartidores juegan un papel crucial en este sistema.

En palabras de Francisco Martínez, "los mensajeros son fundamentales en este proceso. Sin ellos, no podría completarse la entrega de un paquete de manera satisfactoria. La logística es 24/7, y ellos están ahí, trabajando durante toda la madrugada para que los paquetes lleguen a tiempo".