Un bombero de Málaga señala el peligro en muchas viviendas ante un incendio: "Suele ocurrir en pisos bajos"

En una sociedad cada vez más preocupada por la seguridad personal, el uso de rejas en las ventanas se ha convertido en una práctica común en muchas viviendas de Madrid, Málaga y el resto de España. Aunque estas estructuras ofrecen una sensación de protección contra robos y hurtos, también presentan un riesgo significativo en situaciones de emergencia, especialmente en caso de incendios.

Francisco Soriano, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, ha lanzado una advertencia clara al respecto en Poniendo las Calles, donde dialogó con el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo' y no oculta su preocupación. "La verdad, personalmente, yo me pongo malo", comienza su intervención.

Explica que, aunque las rejas pueden proporcionar tranquilidad a los propietarios, el verdadero riesgo radica en su capacidad para obstaculizar la evacuación en una situación crítica. "Cada vez que veo una ventana, veo una puerta de vida ante un incendio", enfatiza. En su experiencia, los incendios no avisan y el tiempo de reacción es fundamental; las rejas en las ventanas pueden convertirse en un obstáculo insalvable.

EFE Fachada de la vivienda donde este domingo se ha producido un incendio en el que han fallecido un matrimonio de 48 y 52 años y sus dos hijos, de 21 y 16 años, en la localidad sevillana de Guillena

Este tipo de accidentes se ha vuelto más común de lo que la gente podría pensar. Soriano destaca que "suele ocurrir en pisos bajos", donde las ventanas son, por lo general, las rutas más rápidas de escape. "Es una zona donde nos puede localizar y poder salir, pero si la tenemos taponada, esa posibilidad se cierra", añade.

Un bombero señala el peligro

La dinámica del pánico en un incendio es crítica; la mayoría de las personas no piensan en buscar una llave para abrir una reja mientras tratan de escapar de las llamas. "Con los nervios, tengo que escapar de un incendio; no voy a encontrar la llave. Me estoy cerrando una oportunidad de escape", argumenta.

La discusión cobra especial relevancia tras el trágico incendio en Guillena, donde cuatro personas perdieron la vida debido a un fuego iniciado por un móvil en carga. En este caso, también se encontraron rejas en las ventanas, lo que complicó la evacuación y la intervención de los bomberos.

La imagen de una familia atrapada, sin poder acceder a una vía de escape, es devastadora y pone de manifiesto la importancia de repensar las medidas de seguridad que implementamos en nuestros hogares. En este contexto, el mensaje de Soriano es claro: la seguridad no debería comprometer la capacidad de escapar en situaciones de emergencia.

Alamy Stock Photo Rejas de seguridad de hierro forjado adornadas en las ventanas de un edificio en Fischmarkt en el barrio Altstadt de Heidelberg

Es fundamental encontrar un equilibrio que no comprometa la capacidad de respuesta ante emergencias. Las rejas en las ventanas, aunque bienintencionadas, pueden convertirse en un grave peligro en situaciones críticas. La prevención y la educación son herramientas esenciales para garantizar que nuestras casas sean refugios seguros, no trampas mortales.

Ante un incendio

Aunque es natural querer proteger nuestros hogares, las rejas deben ser consideradas con precaución, evaluando no solo su utilidad frente a posibles robos, sino también su impacto en la seguridad de los residentes. Los bomberos son conscientes de que el tiempo es un factor crucial durante un incendio.

La posibilidad de evacuar rápidamente puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las estadísticas sobre incendios en viviendas son alarmantes. En España, se registran anualmente cientos de incidentes relacionados con el fuego en los hogares, muchos de los cuales podrían haberse evitado con una planificación y medidas de seguridad más adecuadas.