El aviso de una nutricionista sobre esta creatina popular en las redes sociales y su efecto: "Te estás dejando el dinero"

Las redes sociales, el gimnasio y la vida fitness han dado lugar a la creación de tendencias en torno a los suplementos nutricionales, como la creatina, que han alcanzado un auge sin precedentes. Muchos entrenadores, influencers y seguidores de la cultura fitness recomiendan a diario este tipo de productos para ganar masa muscular, mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. Sin embargo, según la nutricionista Elisa Blázquez, hay un aspecto que muchos pasan por alto: el mal uso de la creatina y otros suplementos puede resultar en un gasto innecesario sin los resultados deseados.

En una reciente charla con Carlos Moreno 'El Pulpo' y Rosa Rosado en el programa Poniendo las Calles, Blázquez ofreció una visión crítica sobre la popularidad de ciertos suplementos, especialmente la creatina. “Muchos se están dejando el dinero en creatinas que no son de calidad y que no ofrecen los beneficios que prometen”, señaló. Según la experta, el exceso de estos productos y la falta de conocimiento sobre sus efectos reales pueden ser contraproducentes, más aún si no se tiene un seguimiento profesional detrás.

En España, los suplementos alimenticios están en auge, especialmente entre los jóvenes de 26 a 35 años. En muchos casos, estos consumidores no buscan asesoramiento profesional y se dejan guiar por lo que encuentran en internet o lo que dicen sus compañeros de entrenamiento. La conversación sobre la suplementación comenzó cuando Rosa Rosado señaló que el mercado está lleno de productos que prometen soluciones rápidas: "Vas al supermercado y encuentras cajas de todos los colores, con promesas de más energía, una piel más bonita o un corazón más sano", comentó. La falta de un análisis profundo sobre lo que realmente necesita el cuerpo está llevando a que muchos adquieran suplementos sin saber si son adecuados para ellos.

Alamy Stock Photo Scoops con proteína de suero y creatina

Blázquez destacó que muchos recurren a suplementos como la creatina simplemente porque “todo el mundo los toma” sin entender si realmente los necesitan. La creatina es un suplemento que, cuando se utiliza correctamente, puede ser efectivo para mejorar el rendimiento físico, especialmente en actividades que requieren esfuerzo explosivo, como el levantamiento de pesas o el sprint. Sin embargo, su uso debe estar basado en un estudio previo de las necesidades de cada individuo, ya que no todos tienen los mismos requerimientos nutricionales.

¿Por qué tanto énfasis en la creatina?

La creatina es uno de los suplementos más consumidos en el mundo deportivo. Ayuda a aumentar la fuerza muscular y la masa magra, favoreciendo el rendimiento en actividades de alta intensidad. Sin embargo, Blázquez subraya que no todos los tipos de creatina son iguales. "El monohidrato de creatina es el más estudiado y efectivo, pero existen otras versiones menos biodisponibles, como el etiléstero, que no ofrecen los mismos resultados. Y lo peor es que muchas veces nos gastamos el dinero en estas variantes sin obtener los beneficios esperados", explicó la nutricionista.

Blázquez recordó también que la suplementación debe ser considerada como un complemento a una dieta equilibrada, no como una solución mágica para mejorar la salud o el rendimiento físico. "No podemos esperar que los suplementos hagan todo el trabajo. Los hábitos alimenticios y el estilo de vida juegan un papel fundamental", añadió.

Uno de los puntos clave que Blázquez enfatizó es la importancia de tener una alimentación balanceada antes de recurrir a los suplementos. En España, la dieta mediterránea proporciona la mayoría de los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita, y la suplementación solo debería estar indicada en casos específicos de deficiencia nutricional o de necesidades adicionales, como en deportistas de alto rendimiento.

Alamy Stock Photo Batidos de fitness y equipos para mantenerse en forma a la venta en los estantes de un Tesco

"Si estás tomando magnesio, colágeno o probióticos sin que un profesional lo haya recomendado, probablemente no lo necesites. Muchos suplementos están siendo consumidos de forma indiscriminada, solo porque 'todo el mundo lo hace' o porque se ven en las estanterías de los supermercados", señaló Blázquez. De hecho, estudios muestran que más de la mitad de la población española consume suplementos sin ningún tipo de asesoramiento médico.

La importancia de la calidad del suplemento

No todos los suplementos en el mercado son iguales, y la nutricionista también subrayó que la calidad de los productos es esencial. El mercado está saturado de suplementos de baja calidad, que no cumplen con los estándares de pureza ni de cantidad de principio activo necesario para tener un efecto real. "En muchos casos, estos productos contienen aditivos, excipientes y metales pesados que pueden hacer más daño que bien", afirmó Blázquez.

Por ejemplo, el omega-3, que es uno de los suplementos más populares, puede ser de baja calidad si no se ha sometido a un proceso adecuado de filtrado. Esto podría hacer que los beneficios que se buscan, como la mejora de la salud cardiovascular y la reducción de la inflamación, no se logren, e incluso que se ingieran sustancias perjudiciales para la salud.