Alerta por estafa con códigos QR: los dejan en los parabrisas de los coches y se ven en muchas ciudades de España

En varias ciudades de España ha comenzado a circular una peligrosa estafa que involucra códigos QR, los cuales aparecen colocados en los parabrisas de los coches de forma aparentemente inocente. Sin embargo, el experto en tecnología Juan Diego Polo ha advertido de los peligros que pueden acarrear al ser escaneados, ya que redirigen a las víctimas a sitios web maliciosos diseñados para robar datos personales o instalar virus en el dispositivo móvil.

La estafa comienza cuando los delincuentes colocan en los coches papeles con un código QR que simula ser una notificación oficial de infracción de tráfico. El mensaje típico que se encuentra en estos papeles puede decir algo como "Ha cometido una infracción de tráfico. Para más información, escanee este código QR". Al ver el mensaje, muchos conductores, preocupados por una posible multa, deciden escanear el código QR, lo que parece una opción conveniente para obtener más detalles.

Sin embargo, lo que ocurre después es que el usuario es redirigido a una página web maliciosa, que puede tener diversas intenciones perjudiciales. La página podría tratar de engañar a la víctima haciéndole creer que está en una página oficial de su banco, pidiéndole que introduzca sus datos personales o bancarios. En otros casos, el sitio puede ser simplemente una página en blanco, pero que está en realidad instalando un virus o malware en el dispositivo del usuario, comprometiendo la seguridad de su teléfono móvil.

Alamy Stock Photo Documental de un coche con una multa de aparcamiento. Primer plano del parabrisas y los limpiaparabrisas con la multa de aparcamiento pegada y en movimiento

El hecho de escanear un código QR por sí mismo no significa necesariamente que un virus o un robo de datos ocurrirá inmediatamente. No obstante, el problema radica en la naturaleza de los sitios web a los que estos códigos redirigen, los cuales no son confiables y pueden comprometer la seguridad personal del usuario. Aunque no todas las personas que escanean estos códigos se verán afectadas de inmediato, es fundamental ser cauteloso y no confiar en este tipo de "notificaciones" que provienen de fuentes no verificadas, especialmente cuando se encuentran en un lugar tan aleatorio como el parabrisas de un coche.

¿Qué hacer si has caído en la trampa?

Si ya has escaneado uno de estos códigos QR y temes que se haya producido un robo de datos o que tu dispositivo se haya infectado con un virus, Juan Diego Polo ofrece algunos consejos prácticos para mitigar el daño:

Si al escanear el código QR rellenaste algún formulario con información personal, como tus contraseñas o detalles bancarios, lo primero que debes hacer es cambiar esas contraseñas lo más rápido posible. En el caso de que hayas compartido información sobre tus tarjetas de crédito o débito, es importante bloquearlas inmediatamente y contactar con el banco para proteger tus cuentas.

Si el código QR te redirigió a una página en blanco o sospechosa y no estás seguro si se ha instalado un virus en tu móvil, se recomienda realizar un análisis de seguridad utilizando un antivirus confiable disponible en tu tienda de aplicaciones. Además, cambia las contraseñas más importantes de tus cuentas, como las bancarias o de correo electrónico.

Alamy Stock Photo Una multa de aparcamiento en un coche

A pesar de que es poco probable que alguien robe directamente tus contraseñas solo por hacer clic en un enlace malicioso, siempre es una buena práctica monitorear cualquier movimiento sospechoso en tus cuentas bancarias o en tu actividad digital en general.

Consejos para prevenir caer en la estafa

La clave para evitar ser víctima de esta estafa es la precaución y el sentido común. Ninguna autoridad oficial, como los ayuntamientos o la policía, va a dejar un aviso de infracción en tu parabrisas con un código QR. Si te encuentras con algo así, lo más seguro es que sea una estafa.

Si alguna vez recibes una notificación de multa o infracción, verifica siempre la autenticidad del mensaje a través de los canales oficiales, como el sitio web de tráfico o contactando directamente con las autoridades. Si no estás seguro de la fuente del código QR, lo mejor es no escanearlo. Si realmente necesitas hacer una consulta sobre una posible infracción de tráfico, busca información en fuentes oficiales, como la web del Ayuntamiento o del servicio de tráfico correspondiente.