'Mediodía COPE' vive de los juzgados de Plaza de Castilla cómo afecta la huelga de los Letrados

Los Letrados de la Administración de Justicia mantendrán la huelga indefinida, esta es ya su quinta semana, hasta que el Ministerio de Justicia "dé un cumplimiento" efectivo a los acuerdos suscritos en abril de 2022.

Advierten de que si no hay solución pronto, se puede llegar a producir un retraso en la celebración de las próximas elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo porque es necesaria la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia en la constitución de las juntas electorales.

De momento, se han suspendido unas 180.000 causas judiciales en toda España.

¿Y cómo se vive esta situación en cualquier sede judicial? Para comprobarlo, Mediodía COPE se ha trasladado este martes a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, sede judicial en la que se dirimen cada día cientos de procesos que ahora, en muchos casos, sufren serios retrasos.

Los juzgados de Plaza de Castilla están compuestos por 60 salas -54 de instrucción y 6 de vigilancia penitenciaria-. Trabajan 1.100 empleados de la Administración de Justicia y en un día normal, pasan por sus dependencias unas 3000 personas. Vamos que trabajo tienen, y son una de las referencias del sistema judicial español.

"Una Justicia lenta no es Justicia"

La huelga está retrasando miles de procesos y está perjudicando a abogados y clientes. Antonio Martínez Mosquera es abogado y cada día viene a los juzgados con la incertidumbre de si el juicio se celebrará o no, porque algunos procesos sí tienen lugar dentro de los servicios mínimos.

Antonio lamenta que los más perjudicados son sus clientes, algunos han tenido ya que esperar muchos años por la demora que hay en los juzgados y ahora con la huelga de los letrados, "esa demora puede ser de un año y medio más. Pueden pasar cinco años de demora. Los clientes no lo acaban de entender".

Imagina que se trata de recuperar dinero, " si para recuperar 1.000 euros tengo que esperar seis años, puede que ya esté muerto", por lo que Antonio Martínez afirma que en este momento no hay Justicia porque "una Justicia lenta no es Justicia".

Pero este abogado sube un peldaño más y afirma que la están haciendo "a mala idea, porque si te tienes que desplazar no te dicen que no hay juicio hasta que estás en el lugar, y has tenido que pagar el desplazamiento, en algunos casos alojamiento..." y esto también repercute en el cliente.

Clientes como Emilia. El pasado 24 de enero, cuando arrancó la huelga de Letrados, iba a celebrarse la vista que debía aclarar la custodia de sus hijos y la pensión que debe recibir de su exmarido. De momento esa vista está aplazada y no se sabe cuándo se celebrará.





