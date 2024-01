¿Cómo se vive un derbi en una casa en el que ella es del Atleti y él es del Madrid de toda la vida?

¿Por qué eres del Atleti, Maicha? "Uff, por muchas cosas. Somos un equipo divertido, no hay monotonía, lo pasamos genial. No habría fútbol si no existiera el Atleti", contesta con orgullo.

Mariano, ¿por qué eres del Real Madrid? "Vamos a ver, porque he visto jugar al Madrid siempre y empezar a ver a Di Stéfano, de Puskas, del otro... hemos visto mucho fútbol", subraya.

¿Qué va a pasar esta noche? "Nunca se sabe con este Atleti", responde Maicha. "Yo creo que gana el Madrid porque está en mejor forma y el Atleti tiene una defensa muy mala", contesta Mariano.

Maicha y Mariano son marido y mujer. Ella del Atlético de Madrid y él, del Real Madrid. Para los que no les guste mucho el balompié, esta noche, a las 21:30 en el Estadio Metropolitano hay derbi. Un nuevo Atleti- Real Madrid, esta vez de Copa del Rey.

Para toda la vida, aunque no en la afición

Maicha, de 72 años y Mariano, de 76, llevan toda una vida juntos. Este verano cumplirán 50 años de casados. Comparten alegrías y penas, salud y enfermedad... ahora, cuando llega la hora de animar a su equipo...

Ven todos los partidos, tanto de Madrid como de Atleti, juntos, y eso de vez en cuando ha generado algún roce, pero el amor siempre está por encima de los colores.



Cuando Mariano fue a pedir la mano de Maicha, el padre de esta le hizo una advertencia, que no había ningún problema, pero que tuviese en cuenta que su hija era del Atletico de Madrid y que no intentase cambiar eso, y que sus hijos y nietos serían del Atletico de Madrid.

En aquel momento Mariano no le dio demasiada importancia, pero el señor López no bromeaba: Mariano lleva siendo el único madridista de su casa desde ese momento. Cuando nacían sus hijos, el abuelo les hacía socios junior del Atleti, y en el momento de pasar a socio adulto ya no había vuelta atrás, los niños y niñas eran todos del Atleti.

La empatía de Mariano

Se fueron a verlo a Lisboa y fletaron un autobús entero con la familia al completo. Curiosamente, Mariano fue el único que iba sin entrada y vio el partido desde fuera del estadio, por lo que cuando el resto de la familia volvía a Madrid completamente devastada; Mariano tuvo que dejar de celebrar la consecución de la Copa de Europa para otro momento para centrarse en consolar a su familia.

Esta noche, pase lo que pase en el campo, se quedará en el campo porque Mariano y Maicha tienen un secreto ser un equipo.

