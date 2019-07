Un Tribunal de oposiciones pierde el examen de Yasmina: "Ha podido pasar cualquier cosa"

En Mediodía COPE hemos conocido la surrealista historia que está viviendo una opositora. Se nombres es Yasmina Pérez y tiene 28 años. Su objetivo, conseguir una plaza fija como profesora de Biología y Geología en Valencia. En la convocatoria que se está celebrando hay 214 plazas para un total de 1.061 candidatos. Es la fase final tras muchos meses de intenso estudio y de incertidumbre.

El pasado 26 de junio, Yasmina se presentaba en el Instituto Misericòrdia de Valencia para hacer su primer examen que se correspondía a la parte teórica. Un día después realizaba la prueba práctica. Tras una semana de espera se publicaron las notas. Y en ese momento salta la sorpresa.

La parte práctica estaba aprobada pero en la teoría aparecía un “No Presentada”. Yasmina, de forma inmediata, realizó las alegaciones pertinentes y le comunicaron que había un error y que en unas horas estará todo resuelto, pero no fue así. Yasmina sigue apareciendo como no presentada. Lo peor de todo es que se acaba el tiempo porque en 48 horas se realiza la prueba final de la oposición.

Nadie sabe qué ha pasado y parece no haber rastro de ese primer examen. La afectada asegura que la Consellería Valenciana de Educación todavía no le ha dado ninguna solución. El jueves concluyen los exámenes finales a los que Yasmina no puede presentarse ya que es necesario haber aprobado los previos.

Lo que si que tiene claro es que tratará de llegar hasta el final para saber qué es lo que ha ocurrido durante este proceso: “Ha podido pasar cualquier cosa, desde que se haya perdido, que se haya traspapaledado, que esté grapado con otro examen…”, explicaba Yasmina. Un grave error en un proceso que puede arruinar sus opciones de conseguir una plaza fija como profesora.