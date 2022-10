Victoria Hernández, la primera futbolista con contrato en España: "Lo de Alexia Putellas es increíble"

Alexia Putellas, la jugadora del Fútbol Club Barcelona y de la Selección española se convertía en la tarde de ayer, al conquistar su segundo balón de oro, en la gran estrella del fútbol femenino, no solo de España sino a nivel mundial.

A sus 28 años y recuperándose de una grave lesión de rodilla, Alexia forma parte de un deporte en el que el fútbol femenino está cada día más consolidado. No ocurría lo mismo cuando ella nació, hace precisamente más de cinco lustros.

¿Qué mujeres jugaban al fútbol hace 28 años? Haberlas, las había como Victoria Hernández, la primera mujer que firmó un contrato como futbolista en España.

Sin duda, Alexia ha tenido más fácil que Victoria el poder dedicarse al balompié y eso que a nuestra protagonista no le faltó el apoyo de su familia. "Lo estaba mamando en casa, mi padre y mi hermano eran futbolistas y lo llevaba en la sangre" cuenta en Mediodía COPE.

A Victoria le parece increíble lo conseguido por Alexia Putellas, algo impensable en la década de los 70 del siglo pasado porque las mujeres que jugaban al fútbol eran muy pocas, impensable ganar un balón de oro, "me parece increíble, y perfecto y que se reconozca todo lo que hemos hecho años atrás".

Victoria no solo fue la primera jugadora en tener un contrato en España, "en 1971 con el Club Olímpico de Villaverde, lo firmó mi padre; me daban 250 pesetas por partido, tenía 12 años", recuerda, de hecho “era una niña, era la más pequeña del equipo, había compañeras con 17, 18 años”, también defendió los colores de España en la Selección, "era una ilusión que pensé que no llegaría, me hizo mucha ilusión defender la camiseta de España".

Eran otros tiempos, había quien no entendía que una mujer jugara a un deporte, entonces de chicos, "había muchas actitudes machistas. Yo salía al campo y me limitaba a jugar al futbol, pero oías barbaridades, te decía que tenías que estar fregando, luchando con los niños".

Victoria Hernández como Alexia Putellas es historia de nuestro deporte, es historia de nuestro balompié, al que pudo dedicarse porque tuvo el apoyo de sus padres, "me respaldaron totalmente, pero me dijeron que lo primero eran los estudios y que el futbol era un hooby".

