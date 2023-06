Un vecino de un pueblo de Cáceres no da crédito al descubrir su nota en la EBAU: "No me lo imaginaba"

Estas dos últimas semanas han sido muy complicadas para los alumnos que han cursado segundo de bachillerato este año, porque han tenido que enfrentarse a la EvAU, lo que muchos conocemos como la selectividad, esa prueba de acceso a la universidad que define el futuro de tantos y tantos jóvenes. Una vez que estudias y que haces el examen, te quedas tranquilo, aunque te queda la espinita hasta que ves la nota. Es lo que le ha pasado a David Matas, de Plasencia, en Cáceres, que no daba crédito con la nota que había sacado en la EBAU, y que puedes escuchar aquí:

"Estaba con el móvil, empecé a ver por el grupo de clase que decían que habían salido las notas, que cogí el móvil, miré y me quedé sorprendido" explicaba en Mediodía COPE. Lo cierto es que esa inusual nota la han sacado otras dos personas en Extremadura. Y bien, este joven de 17 años, ha decidido que va a estudiar en algún momento Ingeniería de la Energía, en Madrid, por lo que dedicará el verano a buscar residencia en la capital.

Las notas más altas de España

Si ahora te preguntáramos si te acuerdas de la nota que sacaste en la selectividad, lo mismo das una cifra inexacta. Pero, seguro, sí que te acuerdas lo complicado que fue sacarla, estudiar para ella y tener la mejor nota posible para entrar a la carrera que tenías pensada. Pero claro, como en cualquier examen, muchas veces influye mucho el factor suerte.

Por esa razón, sacar una buena nota no es lo más fácil que existe. Y si no, que se lo digan a Jorge, de Zaragoza, que ha sacado un 13,87 en su nota de la EvAU, que nos ha contado su historia en Mediodía COPE. "Estaba durmiendo sobre las 12 del mediodía, me despartó la madre de una amiga que decía las notas, me desperté y me había escrito mucha gente" contaba sobre cómo había descubierto la nota que tenía.

Con esa pedazo de nota, está dispuesto a estudiar Medicina, una carrera que quiere hacer en su propia ciudad, aunque no sabe todavía a que especialidad unirse cuando llegue el momento, aunque cree que todavía "queda tiempo para eso" decía entre risas.

Tanto Jorge como David Matas, creen que es injusto ese estereotipo de decir que en una comunidad puede ser más fácil la prueba que en otro. "Es complicado cómo hacer una prueba que sea equitativa para todo el mundo" aseguraba David Matas, de Extremadura.

