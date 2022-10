La Universidad Politécnica de Valencia no pondrá calefacción este año: "Lo pasaremos mal" dicen los alumnos

La Universidad Politécnica de Valenncia ha decidido, con el objetivo de reducir el gasto energético, eliminar a partir de este lunes, 10 de octubre, el uso de la climatización: calefacción y aire acondicionado. Se trata de una medida temporal mientras la temperatura ambiente lo permita.

Así, a partir de este 10 de octubre, no habrá climatización. La instrucción del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible supondrá un ahorro aproximado de 16.000 euros por día, de acuerdo a los cálculos realizados por la universidad. Estas medidas se aplicarán en los tres campus de la UPV, con excepción de aquellos espacios e instalaciones con requerimientos o funcionalidades especiales.

Las acciones pretenden "hacer frente a unos gastos energéticos elevados que superan ampliamente el importe presupuestado para 2022".

Y es que la Universitad Politécnica de Valencia está haciendo frente a unos gastos energéticos muy elevados, que superan ampliamente el importe presupuestado para 2022, una partida de 7,5 millones de euros.

Sin embargo, dada la tendencia de consumo, es seguro que la factura energética de la UPV –resultante del sumatorio de varios contratos de electricidad y gas– alcanzará los 15 millones de euros.

La situación obliga a tomar medidas de contención del gasto que se suman a las continuas actuaciones e inversiones en materia de eficiencia energética.

"La situación actual obliga a tomar medidas de contención del gasto que se suman a las continuas actuaciones e inversiones en materia de eficiencia energética", explicaba la vicerrectora de Desarrollo Sostenible de los campus, Débora Domingo Calabuig, que solicitaba la "comprensión y colaboración" de los miembros de la comunidad universitaria.

Esta medida se aplicará en los tres campus de la UPV, con excepción de aquellos espacios e instalaciones con requerimientos o funcionalidades especiales. La prohibición es temporal: regirá durante las próximas semanas o meses, mientras la temperatura ambiente lo permita.

Fuentes de la Politècnica apuntan a Europa Press que la limitación de la climatización es una medida temporal para las próximas semanas y, si se produce un cambio brusco de tiempo, se revisará.

Los alumnos: En verano hemos tenido que ir con abanico y este invierno...

Con los 22º que hace este lunes en Valencia, no se piensa aún en los peores rigores del invierno. Digamos que el tema de la ausencia de calefacción en las aulas, no es el tema del que más hablan los universitarios, pero cuando se les pregunta reaccionan con estupefacción, es como volver al día de la marmota ya que los dos últimos años por el covid, la calefacción ha brillado por su ausencia.

"Me da miedo pasar frío porque ya con los años del covid hemos pasado mucho frío con bufanda y chaqueta en clase", dice Ana que estudia primero de Arquitectura.

Pascual estudia telecomunicaciones, "cuando comience a llegar el frío lo pasaremos muy mal en clase porque ya lo hemos vivido con la pandemia".

La comunicación de la Universidad no ha llegado a todos los alumnos ni a los profesores que van a mirar el spam por si el correo se ha ido a al "no deseado" y no a la bandeja de entrada.

"Las temperaturas lo llevo fatal y la correcta atención a las clases también depende del bienestar en el aula" dice otra alumna que asegura que cuando empezó el curso tenían que ir a clase con abanico.

Para Lucía, estudiante de Diseño de Interiores, "puede llegar a ser insoportable ir a clase cuando hace hace mucho calor", lo mismo cuando haga frío. La ventaja que en Valencia las temperaturas invernales son más moderadas.