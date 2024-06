El regalo que recibió Carlota Valenzuela durante su peregrinación desde Finisterre a Tierra Santa

Carlota Valenzuela tenía 29 años cuando decidió dejarlo todo para peregrinar desde Finisterre hasta Tierra Santa. Ella, se consideraba a sí misma como una chica feliz: tenía un buen trabajo, vivía en un barrio céntrico de Madrid y un grupo de amigos con los que planear escapadas y disfrutar. Sin embargo, Carlota sentía que le faltaba algo, algo más importante que todo aquello. Una pregunta sencilla pero con un mensaje directo y claro le hizo replantearse su vida y lo que quería hacer con ella: “Señor, ¿Tú qué quieres de mí?”.

Y fue entonces cuando ella misma se respondió y decidió peregrinar a pie hasta Jerusalén. El 2 de enero de 2022, tras pedir una excedencia en su trabajo, se puso en camino y durante los siguientes once meses, en total 330 noches, recorrió el norte de España, Francia, Italia, la costa de los Balcanes, Croacia, Montenegro y muchos más lugares hasta llegar su destino final: Israel.

"Una llamada de última hora y un encuentro con el Papa Francisco"

Carlota nos ha acompañado hoy en'Mediodía COPE' para contarnos todos los detalles de la peregrinación que le cambió la vida y sus planes de futuro. Los proyectos que uno tiene, no suelen salir, la mayoría de las veces, como esperamos y a Carlota le ocurrió lo mismo durante su peregrinación. La granadina esperabaentrar el 24 de diciembre en Belén pero una llamada de última hora le hizo comprar rápidamente unos billetes de avión para volver a casa; su abuela se encontraba muy débil, estaba apunto de fallecer y debía volver a su lado. La paradoja de todo, tal y como apunta Carlota fue que volver a casa se convirtió en “todo un regalo, pude vivir con ella sus últimos momentos”. Además, nuestra invitada también ha relatado uno de los momentos más divertidos de su vida: “Cuando conocí al Papa Francisco nos morimos de la risa, creí que me iba a decir alguna frase que recordaría toda mi vida... fue divertidísimo, le llevé una nariz de payaso y le pedí que la bendijese para que yo pudiese llevar la alegría de Dios al mundo entero... le hizo mucha gracia y pasamos un rato entrañable”.

'Hagan Lío' y 'El Vía Crucis de las Mujeres'

En este viaje, en esta peregrinación, Carlota se dio cuenta que quería llevar ese mensaje de Jesús y de la Iglesia por todo el mundo y esto le ha traído nuevos y diferentes proyectos. Uno de estos es 'Hagan Lío', que como apunta Carlota, es “una serie documental en la que nos dedicamos a mostrar la belleza de la Iglesia, porque es pura belleza. Junto al director Juan Manuel Cotelo empezamos con este proyecto, la primera temporada está disponible de forma gratuita en Youtube y ahora estamos grabando la segunda temporada”.

Además, su cuenta de Instagram, llamada de Finisterre a Jerusalén es todo un éxito, ya acumula más de 50 mil seguidores y Carlota se ha convertido en una 'influencer católica', un término que a ella le da algo de pánico: “Sé que la realidad no está en la pantalla, aunque es muy buen medio para hablar de Dios, no lo es todo”.

'El Vía Crucis de las mujeres' es el título del nuevo libro de nuestra invitada, una idea que surge también de esa famosa peregrinación y en él, reivindica el papel de la mujer dentro de la Iglesia y también el papel de aquellas que acompañaron a Jesús durante su vida: “A lo largo de mi vida siempre me he hecho esta pregunta... mi sensación es que las mujeres no salimos en la foto. En Jerusalén me di cuenta que a Jesús, durante su pasión, cuando sus amigos le abandonaron, las mujeres se quedaron con él, eran muy valientes y arriesgaron su propia vida, por eso son tan importantes”.